Константин Бертет, вратарь сборной Германии: Минск готов принять чемпионат мира, все будет идеально!

Новости Беларуси. Настоящий праздник для игроков и болельщиков. В Минске стартовал традиционный Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В открытии принял участие глава государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, уважаемые минчане, гости нашей столицы! В девятый раз мы проводим Рождественский международный турнир любителей хоккея. Он уже стал доброй традицией и настоящим праздником, которым открывается новый спортивный год в Беларуси. Именно такие традиции придают стране особую привлекательность, притягивают новых друзей, сближают народы. Мы видим, как растет популярность нашего турнира. Он фактически стал неофициальным чемпионатом мира любительских команд. Такой почетный статус особенно ценен для нас в свете предстоящего в следующем году чемпионата мира по хоккею, к которому мы тщательно готовимся.

Сегодня я хочу выразить искреннюю признательность знаменитым хоккеистам, призерам Олимпийских игр и международных состязаний. они приехали в Минск из Австрии, Германии, Канады, России, Словакии, Чехии и Швейцарии. Это наши давние друзья. Они не первый год учувствуют в турнире и прибыли к нам абсолютно бескорыстно и без чьей-либо указки, чтобы вместе отпраздновать Рождество и показать настоящий хоккей.

Нас будут радовать своим мастерством такие велики спортсмены, как Владимир Лутченко, Владимир Мышкин, Валерий Каменский. Знаменитые европейские хоккеисты - Конрад Дорн, Мариан Смерчак, Штефан Херцог и другие.

Наш турнир - это не просто встреча любителей хоккея, это спортивный праздник для вас, для широкого круга людей. Ведь он проходит в дни школьных каникул и становится привлекательным не только для детей, но и что очень ценно - для их родителей, объединяя семьи и пропагандируя здоровый образ жизни.

Я хотел бы пожелать зрителям ярких и незабываемых эмоций, а участникам турнира - удачной и результативной игры.

Дорогие друзья, может быть в силу моего служебного положения, моей должности, но мне выпала великая честь в эти первые дни наступающего 2013 года поздравить всех вас от всей души с Новым годом и Рождеством. И пусть этот спортивный праздник станет для вас хорошим подарком. Девятый Международный рождественский турнир на призы Президента страны объявляется открытым.

Церемония началась в 18.00. Первые игры уже прошли. Команды Канады и Чехии сыграли со счетом - 2:2, поединок Германии - Словакии закончился с результатом 3:3.

Юные болельщики:

Я часто прихожу на турнир с мамой, с бабушкой, с дедушкой.

Мне нравится турнир и я болею за Словакию.

Мне тоже очень нравится турнир, я болею за Германию.

Я пришла сюда с мамой, я болею за Германию, очень нравится эта команда.

Вечером 4 января состоятся еще две игры. В 19.00 во Дворце спорта команда Президента Беларуси сыграет со Швейцарцами. А в 20.00 в Минском ледовом дворце состоится матч между Россией и Австрией.

Финал - 7 января на льду «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Бертет, вратарь сборной Германии:

Заметно, что здесь популярен хоккей. Мы были на «Минск-Арене», это одна из самых красивых арен, которую я видел. У вас вообще много арен, у нас в Германии их меньше. Видно, что здесь любят хоккей. Я второй раз участвую в этом турнире, все очень хорошо организовано, мне нравится. Я думаю, Минск готов принять чемпионат мира, все будет идеально!

Рони Реддо, игрок команд Германии:

Я в первый раз в Минске. Мне нравится организация турнира. В Беларуси очень хорошие предпосылки провести чемпионат мира на высоком уровне. У вас хорошо развита инфраструктура и компактно расположены ледовые арены.

Степан Пьентек, менеджер сборной Словакии:

Я уже седьмой раз в Минске. Я был на Арене, когда она строилась и мне очень нравилось. Теперь она прекрасна. мы были вчера на мате «Динамо-Минск» - «Динамо-Рига». Я думаю, что очень красивая Арена в Минске. А чемпионат мира в 2012 году проходил в Словакии и Словакия тогда не прошла в плей-офф. А я желаю Беларуси пройти в плей-офф на чемпионате в 2014!