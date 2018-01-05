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«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске

05 января 2018 13:29
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Новости Беларуси. 5 января на льду «Чижовка-Арены» продолжаются ледовые поединки юных хоккеистов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В эти дни, одновременно с рождественским турниром, проходят матчи «Золотой шайбы».

Финальный этап национальных соревнований по хоккею стартовал накануне. 5 января пройдут четыре игры. Три уже состоялись.

«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске-1

«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске-3

Команда «Медведь» со счетом 6:4 одержала верх над «Олимпом». Ледовая дружина «Шахтера» уступила принеманским «Ястребам» – 3:4. А «Нефтеград» оказался слабее «Миража» – 4:8. У последней команды есть все шансы встретиться в финале с «Грифонами».

«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске-6

Егор Иванченко, нападающий хоккейной команды «Мираж»:
Мы в Минск приехали, конечно же, за победой.

«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске-9

Максим Толкачев, нападающий хоккейной команды «Мираж»:
Тяжелей всего в этом году, потому что команды приехали очень сильные, подготовились за весь год. Защитникам очень тяжело.

«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске-12

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
Мы не играем в хоккей, но мы развлекаем людей, которые приходят посмотреть на это великолепное зрелище. Это уже, наверное, наш четвертый или пятый рождественский турнир. И сегодня мы уже стоим более-менее уверенно. Если нас столкнут, мы не упадем на льду.

5 января днем состоится еще один поединок: столичная команда «Грифоны» сыграет со жлобинским «Днепром».

«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске-15

«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске-17

# Золотая шайба # Фотофакт # Виталий Карпанов # Максим Толкачев # Егор Иванченко

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