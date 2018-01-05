«Команды приехали очень сильные»: финал турнира «Золотая шайба» проходит в Минске
Новости Беларуси. 5 января на льду «Чижовка-Арены» продолжаются ледовые поединки юных хоккеистов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В эти дни, одновременно с рождественским турниром, проходят матчи «Золотой шайбы».
Финальный этап национальных соревнований по хоккею стартовал накануне. 5 января пройдут четыре игры. Три уже состоялись.
Команда «Медведь» со счетом 6:4 одержала верх над «Олимпом». Ледовая дружина «Шахтера» уступила принеманским «Ястребам» – 3:4. А «Нефтеград» оказался слабее «Миража» – 4:8. У последней команды есть все шансы встретиться в финале с «Грифонами».
Егор Иванченко, нападающий хоккейной команды «Мираж»:
Мы в Минск приехали, конечно же, за победой.
Максим Толкачев, нападающий хоккейной команды «Мираж»:
Тяжелей всего в этом году, потому что команды приехали очень сильные, подготовились за весь год. Защитникам очень тяжело.
Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
Мы не играем в хоккей, но мы развлекаем людей, которые приходят посмотреть на это великолепное зрелище. Это уже, наверное, наш четвертый или пятый рождественский турнир. И сегодня мы уже стоим более-менее уверенно. Если нас столкнут, мы не упадем на льду.
5 января днем состоится еще один поединок: столичная команда «Грифоны» сыграет со жлобинским «Днепром».