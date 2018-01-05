Четвёртый этап Кубка мира по биатлону открылся в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой

Беларусь представляли пять стреляющих лыжниц, среди которых и Дарья Домрачева, сообщили в программе «СТВ-спорт». Предыдущий, предновогодний этап во Франции она пропускала, но форму, как оказалось, не растеряла.

На лыжне Дарья была лучшей среди белорусок, показав седьмой результат. Отставание от победительницы – Анастасии Кузьминой из Словакии – минута и восемь секунд, при двух промахах на огневых рубежах.

А вот в пассиве у Ирины Кривко и Надежды Скардино всего лишь по одному неточному выстрелу, но время бега по дистанции у них хуже. Как итог: Кривко – 17-я, Скардино – 35-я. Надежда Писарева и Динара Алимбекова расположились лишь в седьмом десятке.