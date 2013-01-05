Команда Президента Беларуси обыграла швейцарцев с разгромным счетом

Новости Беларуси. Рождественский хоккейный турнир любительских команд на приз Президента Беларуси продолжается в Минске. IX Рождественский международный турнир любителей хоккея стартовал с трех ничьих. И лишь команда Беларуси взяла реванш над Швейцарией 11-4. Причем две шайбы в ворота соперников забросил Александр Лукашенко.

В эти минуты в столичном Дворце спорта клюшки скрестили белорусы и канадцы. На ледовой арене вместе со своей командой Александр Лукашенко. Глава государства не пропускает матчей этого турнира. Как сообщают наши корреспонденты, которые работают во Дворце спорта, к этой минуте счет 4-2.

Хозяева турнира – хоккейная команда Президента Беларуси – один из традиционных фаворитов. За всю историю соревнований белорусы 6 раз выигрывали заветный кубок. Если в первых турнирах было видно явное их превосходство в игре, то в последнее время удерживать победные позиции становится сложнее. Из года в год турнир прибавляет не только в организации и зрительском интересе, но и в уровне мастерства команд и звездном составе соперников.

Благодаря их стране весь мир наслаждается игрой под названием «Хоккей с шайбой». Этот вид спорта в Канаде — национальный. Там регулярно проводят чемпионаты НХЛ. По итогам чемпионата мира 2012 года Канада занимает 5 место.

Выше такой позиции пока не удалось продвинуться и канадской команде рождественского турнира. В активе этой ледовой дружины лишь локальные успехи в поединках. Примечательно, что за эту команду выступает бывший игрок белорусского хоккейного клуба, в прошлом «динамовец» - Дэвид Немировски. Он весьма заметен на площадке. В нынешнем году укрепили позиции и бывшими - «НХЛовцами». Среди них и Тодд Уорринер.

Тодд Уорринер, нападающий хоккейной команды Канады:

Мне говорили мои коллеги по команде, что этот турнир всегда проводят на высоком уровне. Сейчас я убедился сам, приехав в Минск. Здесь все очень серьезно, игра захватывающая. Я уверен, что и в будущем году здесь на Чемпионате мира по хоккею будет все великолепно.

Днем на лед столичного Дворца спорта вышли чехи и вчерашние соперники белорусов — Швейцарцы. В составе команды Чехии замечен Томаш Хлубна, знакомый белорусским болельщикам по выступлениям за минскую «Юность».

Томаш Хлубна, нападающий хоккейной команды Чехии:

Кубок Президента будет очень хороший, чувствуем, что все команды очень хорошие. Хорошая здесь жизнь, мы рады здесь играть.

Ян Платил, нападающий команды Чехии:

В Минске очень хорошо. Мы можем здесь играть, большое спасибо Президенту Александру Лукашенко за такой классный турнир, который сделан. Мне очень спокойно здесь, очень хорошо.

Болельщики:

Очень нравится, мы всегда посещаем, каждый год. Вход свободный, народ может прийти, прививают детям любовь к здоровому образу жизни, к спорту.

За команду переживаешь, мне кажется, что самые лучшие эмоции вызывает хоккей.

В Ледовом дворце в дневном матче встретились команды Австрии и Словакии. Дружина Австрии в последние годы представляет собой грозную силу на Рождественском турнире. В прошлом году альпийцы завоевали бронзовые медали и оказались единственной дружиной, которая не проиграла победителям турнира. Вчера неуступчивость австрийцев ощутила на себе команда России, сыграв вничью. Словакия вчера также разошлась «миром» с Германией.

Рейнхард Дивис, вратарь хоккейной команды Австрии:

Я был в Минске, когда играл в хоккей профессионально и вот теперь здесь, на таком турнире мне очень нравится. И все мы получаем большое удовольствие от игры. Я не сомневаюсь, что Минск хорошо примет Чемпионат мира, для этого здесь есть все условия: отличные арены, гостиницы, лично мне все нравится.

В Ледовом дворце в эти минуты играют Германия и Россия. В составе российской дружины чемпионы мира и олимпийцы. В активе россиян 6 серебряных медалей и 2 золота Рождественского турнира. Большинство хоккеистов немецкой команды участвуют в Бундеслиге, есть среди них и бывшие игроки национальной сборной Германии. Однако любительской команде ни разу не удавалось выйти в финал рождественских турниров.

Константин Бертет, вратарь хоккейной команды Германии:

Здесь очень сильные соперники. И вообще весь турнир организован отлично, видно, что Минск готовится и к Чемпионату мира по хоккею. У Вас уже есть хороший опыт - это важно при организации мировых матчей.

Хозяева льда и гости турнира не только стремятся победить в каждом поединке, но и делают все для того, чтобы порадовать болельщиков яркой игрой, результативными атаками и обилием заброшенных шайб.

Болельщики:

Пришел, как на праздник. Посидел здесь, увидел, интересно очень и хорошо.

Пока сессия, время есть свободное, решили прийти и поболеть за Беларусь. Вообще хоккей люблю очень, поэтому стараюсь посещать разные матчи.

В прошлом году тоже ходили на хоккей, очень понравилось, вот той же компанией ходим. Весело, динамичная игра, за своих конечно болеть будем! Беларусь – вперед!

Впечатлила игра, во-первых, наши выигрывают – это вообще здорово!

Завтра команда Беларуси встретится с ледовой дружиной Чехии. Впереди у команд решающие игры. Интрига IX Рождественского международного турнира по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси разрешится 7 января на «Минск-арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.