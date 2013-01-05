Рождественский турнир любителей хоккея собрал в Минске представителей Австрии, Германии, России, Чехии, Канады, Швейцарии

Новости Беларуси. Рождественские «баталии» стартовали сегодня, 4 января, в Минске. В столичном Дворце спорта прошли первые хоккейные матчи, а буквально недавно закончилась церемония открытия традиционного рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Впереди напряжённые игры, а пока хоккеисты знакомятся со столицей и закупаются белорусскими сувенирами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской столице Рождественский турнир собрал хоккейные дивизии 8 стран-участниц. Австрия, Германия, Чехия, Канада, Швейцария, Словакия, Россия… На ледовых площадках они соперники, а вот в жизни наоборот. За несколько часов до открытия «спортивные гости» знакомятся с Беларусью и встречают съёмочные группы журналистов.

Хоккеисты команды Словакии Милош Радоса и Любомир Секераш в Беларуси уже не первый раз. Говорят, белорусскую столицу любят.

Милош Радоса, нападающий команды Словакии:

Я в Минске очень много раз был. Мне нравится этот город - очень чистый. Если будет время, я буду рад что-то новое увидеть, что-то интересное. Теперь играем много.

Любомир Секераш, защитник команды Словакии:

Я в Минске уже второй раз. И могу с уверенностью сказать: город красивый. И он очень быстро строится. Особенно здесь много спортивных сооружений. Вот и арена новая.

А «спортивные гости» из Германии присмотрели себе этот гостиничный уголок. Белорусские матрёшки, соломенные игрушки и фирменная одежда. Хоккеисты признаются - без наших национальных сувениров домой ни ногой! Вот и самый старший участник — 80-летний Эдуард Бшайд — уже с подарком из Беларуси.

Эдуард Бшайд, нападающий команды Германии:

Хоть в Минске я уже пятый раз, для меня это всегда большое событие. Без сувениров не возвращаюсь никогда. Например, сейчас я уже купил себе ушанку с красной ленточкой.

Девятый Рождественский международный турнир любителей хоккея станет точкой отсчёта спортивного года в Беларуси. Рождественские «баталии» пройдут в Минске с 4 по 7 января. За всю историю «клюшки скрестили» участники из 13 стран, 6 раз лучшей признавалась белорусская команда. Три крупнейшие ледовые площадки, сотни болельщиков и... захватывающие игры.

В нынешнем сезоне участники соревнований займутся ещё и благотворительностью. Легенда хоккея, участник Олимпийских игр и, одновременно, нападающий российской команды Игорь Варицкий только «за» такое нововведение.

Игорь Варицкий, нападающий команды России:

Это стало доброй традицией и на этом турнире, и на других, где мы учавствуем - посещать детские дома, приюты. Думаю, что этим детям нужно уделять внимание.