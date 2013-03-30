Команда Брестской области обыграла дружину Президента

Новости Беларуси. Сегодня, 30 марта, дружина Президента сыграла с командой Брестской области. Борьба была упорной. Полуфинальный поединок VI Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба завершился со счетом 5:4 в пользу брестчан.

Игра показалась зрелищной с первых минут матча. После серии взаимных смелых передач на первой минуте счет открыл Вадим Бекбулатов. Брестская команда продолжила ударный диалог результативного хоккея. На второй минуте первого периода голевой удар последовал от нападающего Николая Васюковича. К концу первого периода ледовая дружина Президента настойчиво вела игру. Уже в конце второго - преимущество оказалось у брестских хоккеистов.

Эти хоккейные соревнования – одни из самых значимых среди белорусских любителей спорта. Высокий статус и уровень турнира объясняется не только личным участием в нем Главы государства. В прошлом легендарные профессиональные игроки теперь с удовольствием выходят на лёд.

Охват всех регионов страны, представительные составы команд и достаточно высокий уровень мастерства привлекают все больше болельщиков на трибуны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.