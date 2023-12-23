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Команда Арины Соболенко вышла в финал выставочного турнира в Абу-Даби

23 декабря 2023 18:34
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В Абу-Даби продолжается выставочный турнир Всемирной теннисной лиги, в котором видную роль играет и белоруска Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Арины Соболенко вышла в финал выставочного турнира в Абу-Даби-1

Именно команда нашей теннисистки «Коршуны» первой вышла в финал. Во многом благодаря победе Арины в одиночном разряде над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Сегодня «Коршуны» встречались с «Ястребами». Соболенко в паре с Паулой Бадосой играли с польско-французским дуэтом Ига Свентек – Каролин Гарсия и уступили со счетом 3:6. А затем в одиночном разряде сошлись первая и вторая ракетки мира, Свентек и Соболенко. Арина выиграла – 6:4.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек

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