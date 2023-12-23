Команда Арины Соболенко вышла в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Именно команда нашей теннисистки «Коршуны» первой вышла в финал. Во многом благодаря победе Арины в одиночном разряде над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Сегодня «Коршуны» встречались с «Ястребами». Соболенко в паре с Паулой Бадосой играли с польско-французским дуэтом Ига Свентек – Каролин Гарсия и уступили со счетом 3:6. А затем в одиночном разряде сошлись первая и вторая ракетки мира, Свентек и Соболенко. Арина выиграла – 6:4.