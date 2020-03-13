Клаус Шорманн: в 2021 году мы ожидаем прекрасный чемпионат мира по пятиборью в Минске

Новости Беларуси. Чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году пройдет в Минске и, скорее всего, на столичном стадионе «Динамо». Такое мнение высказал президент международной федерации доктор Клаус Шорманн, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Высокий гость побывал в нашей стране с официальным визитом и ознакомился с инфраструктурой города. Он отметил, что и «Минск-Арена», и «Динамо» идеально подходят для проведения самых крупных турниров «рыцарей пяти качеств». Сейчас осталось согласовать конкретные сроки чемпионата мира и окончательно определиться с площадкой.

Клаус Шорманн, президент Международной федерации современного пятиборья:

В 2021 году мы ожидаем прекрасный чемпионат мира. Мы уже проводили ряд международных стартов в Республике Беларусь – это юниорские мероприятия начиная с 2013 года, это и финал Кубка мира в 2018 году. И в 2021 году мы с нетерпением ждем – отправить позитивное послание в Париж 2024 года.