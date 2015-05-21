Кевин Лаланд: В ближайшее время возвращение в ХК «Динамо-Минск» вряд ли возможно

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает вратарь сборной Беларуси по хоккею Кевин Лаланд.

На неделе в Чехии завершился 79-й чемпионат мира по хоккею. Наша сборная на этом турнире повторила свой лучший результат в истории и вышла в четвертьфинал.

Немаловажно и то, что на групповом этапе белорусы показали яркий и зрелищный хоккей, без оглядки на авторитетов старались диктовать свою волю. Наиболее запомнились встречи с американцами, которых наши парни впервые в истории обыграли (5:2), и финнами, которым уступили по буллитам, но не по игре.

А вот в 1/4 непреодолимым барьером на пути белорусов встали канадцы. Встреча с первых минут превратилась в бенефис родоначальников хоккея, которым противостоять наши парни оказались не в состоянии.

Немаловажно и то, что канадцы не сбавляли оборотов вплоть до финальной сирены, которая зафиксировала разгромное поражение белорусов – 0:9. Пенять на неудачные действия вратаря или защиты не приходится – с таким давлением на этом турнире наши игроки еще не сталкивались. А всего по воротам Кевина Лаланда в одной этой игре канадцы нанесли 50 бросков.

Кевин, были шансы у сборной Беларуси в четвертьфинале против Канады?

Кевин Лаланд, вратарь сборной Беларуси по хоккею:

Конечно, было очевидно, что Канада – очень серьезный соперник. Они на очень высоком уровне прошли весь турнир. Но мы вышли на игру, верили в себя, постарались сделать все, что возможно, показать свою лучшую игру.

Лично вы что чувствовали перед игрой с Канадой? Ведь это был нерядовой для вас матч. Возможно, это самый важный матч на чемпионате для вас был лично.

Кевин Лаланд:

Конечно, это был совершенно особенный момент – играть против своей родной страны. Но вся моя энергия, все мои мысли были направлены только на выступление, на успехи сборной Беларуси. Конечно, немного странно было слушать гимн Канады по завершении матча.

Любопытно, этот матч смотрели на вашей родине все канадские болельщики. Как отнеслись именно на вашей родине к тому, что вы стоите в воротах? Следили за реакцией прессы, болельщики, родные что-то говорили вам?

Кевин Лаланд:

Конечно, игру смотрели. Многие просто не понимали (те, кто не следит за моей карьерой, за моей игрой), почему канадец защищает ворота сборной Беларуси. Но в целом реакция положительная. Вся моя семья и друзья поддерживали в этом матче именно команду Беларуси. Конечно, это был совершенно особенный день – просто даже быть частью такого события.

Вы в матче были великолепны. Я думаю, и ваша семья, друзья смотрели и переполнялись гордостью за вас, потому что вы играли действительно здорово.

Кевин Лаланд:

Конечно, основной посыл, который я получил после турнира, это то, что все действительно гордятся тем, как выступила команда, тем, что белорусам удалось второй год подряд пробиться в четвертьфинал. Конечно, когда ты стоишь в воротах и последний матч турнира заканчивается со счетом 0:9, то сложно найти в себе какие-то положительные эмоции по оценке турнира. Но если оглянуться назад и посмотреть на то, как команда Беларуси прошла все эти восемь игр, то становится очевидно, что ребята проделали колоссальную работу. Больших претензий к игре быть не должно.

Кевин, как считаете, в чем секрет успешного выступления нашей сборной в Чехии?

Кевин Лаланд:

В первую очередь мы смогли добиться успеха благодаря командной игре. В нашей команде не было таких суперзвезд, как в других сборных. И Дэйв Льюис с первого дня делал акцент именно на то, что мы можем добиться успеха только как команда. В сборную приехало немало новых игроков, которые в прошлом году не были заиграны за сборную. И на самом деле было очень интересно вот так вот в совершенно новом коллективе добиваться каких-то побед.

Вы ехали на чемпионат мира без контракта – прежнее соглашение с ЦСКА уже истекло. Уверенная игра в Чехии наверняка привлекла к вам повышенное внимание. Можете поделиться, где продолжите карьеру: в КХЛ, поедете в Европу или, может, Северную Америку?

Кевин Лаланд:

Пока ничего не могу сказать. По окончании сезона я принял решение помочь сборной пробиться в четвертьфинал. Мы свою цель выполнили. Я просто старался показывать свою игру и получать от этого удовольствие, от самого нахождения на чемпионате мира, выступления там. Конечно, много глаз следит за тобой на турнире подобного уровня. Но пока ясности по продолжению карьеры нет.

Вас когда-то задрафтовал клуб «Калгари Флэймз». Но в НХЛ вы так и не сыграли. Мечтаете выйти на лед в сильнейшей лиге мира?

Кевин Лаланд:

Конечно, любой канадский парень, который играет в хоккей, мечтает поиграть за клуб Национальной Хоккейной Лиги. Наверное, тот момент, когда поступил звонок и я узнал, что задрафтован «Калгари», был одним из самых счастливых в моей жизни. Стать частью самой системы клуба НХЛ – это уже большое достижение, такого никто не достигал в моей семье раньше. Но на тот момент я был, вероятно, еще слишком молод. И, как правило, говорят, что голкиперам нужно немного больше времени, чтобы набрать соответствующую форму, которая подходила бы под тот или иной клуб столь высокого уровня. Но, определенно, это был очень интересный опыт.

А что скажете о вероятности продолжить карьеру в Минске? Болельщики вас помнят и очень любят.

Кевин Лаланд:

Конечно, нельзя что-то загадывать, но, определенно, Минск занимает совершенно особое место в моем сердце. Это прекрасный город, здесь прекрасные люди, совершенно особенные фанаты, которые поддерживают клуб на «Минск-Арене». Но в ближайшее время такой вариант вряд ли возможен, хотя его, конечно, я рассматриваю. Кто знает, может быть, через пару лет я действительно вернусь в Минск и продолжу выступать здесь.