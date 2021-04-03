«Каждый день сидели на коробке и занимались». Победитель «Золотой шайбы» рассказал о секретах успеха

Новости Беларуси. Золотой дубль хоккеистов из Дятловского района. В Минске завершились соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Золотой дубль хоккеистов из Дятловского района. В Минске завершились соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Последними в 2021-м на лед «Чижовка-Арены» выходили ребята 14-15 лет дивизиона Б – это хоккеисты из районов, где нет крытых ледовых арен. Из 117 команд-участников в финал вышли лишь пятеро лучших. В финальном поединке, как и в младшей возрастной группе, сошлись ребята из Дятловского района – «Алмаз» и спортсмены из Лельчицкого района – «Альянс». В итоге, как и свои младшие товарищи, дятловчане победили – 3:0.
Иван Губко, игрок хоккейной команды «Алмаз»:
Дико рады, потому что это впервые в нашей истории, когда два возраста выиграли республиканские соревнования. Очень рады и за нас, и за младших. Мы лучшие. Залили нам коробку – каждый день до вечера сидим, сидели на коробке и занимались. И это дало плоды.
Дмитрий Ёда, главный тренер хоккейной команды «Алмаз»:
Действительно золотой дубль. И в этом году как-то так получилось, можно даже сказать: пришел, увидел, победил, но за этими словами, поверьте, кроется большущий, колоссальный, громадный кусок работы. Мы шли к этому, наверное, лет шесть, и, в общем-то, в этом году получился дубль, спасибо.