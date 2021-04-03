«Каждый день сидели на коробке и занимались». Победитель «Золотой шайбы» рассказал о секретах успеха

Новости Беларуси. Золотой дубль хоккеистов из Дятловского района. В Минске завершились соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последними в 2021-м на лед «Чижовка-Арены» выходили ребята 14-15 лет дивизиона Б – это хоккеисты из районов, где нет крытых ледовых арен. Из 117 команд-участников в финал вышли лишь пятеро лучших. В финальном поединке, как и в младшей возрастной группе, сошлись ребята из Дятловского района – «Алмаз» и спортсмены из Лельчицкого района – «Альянс». В итоге, как и свои младшие товарищи, дятловчане победили – 3:0.

Иван Губко, игрок хоккейной команды «Алмаз»:

Дико рады, потому что это впервые в нашей истории, когда два возраста выиграли республиканские соревнования. Очень рады и за нас, и за младших. Мы лучшие. Залили нам коробку – каждый день до вечера сидим, сидели на коробке и занимались. И это дало плоды.