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Капитан «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили возглавил бомбардирскую гонку регулярного чемпионата МХЛ

06 декабря 2022 19:06
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Капитан «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили возглавил бомбардирскую гонку регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Капитан «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили возглавил бомбардирскую гонку регулярного чемпионата МХЛ-1

Сейчас у форварда 35 баллов в 27 матчах при показателе полезности «+6». Также игрок входит в топ лучших ассистентов лиги. В его активе 23 голевые передачи, он располагается на 2-м месте.

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# Хоккей # Даниил Сотишвили # Фотофакт

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