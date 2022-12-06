Капитан «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили возглавил бомбардирскую гонку регулярного чемпионата МХЛ

Капитан «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили возглавил бомбардирскую гонку регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Капитан «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили возглавил бомбардирскую гонку регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сейчас у форварда 35 баллов в 27 матчах при показателе полезности «+6». Также игрок входит в топ лучших ассистентов лиги. В его активе 23 голевые передачи, он располагается на 2-м месте.
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