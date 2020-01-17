«Делали много технического брака». Игрок сборной Беларуси о проигрыше Германии на ЧЕ по гандболу

Новости Беларуси. Мужская сборная нашей страны по гандболу неудачно стартовала в основном раунде чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Шевцова уступили титулованной команде Германии.
Новости Беларуси. Мужская сборная нашей страны по гандболу неудачно стартовала в основном раунде чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Шевцова уступили титулованной команде Германии.
Белорусы много ошибались в обороне и не всегда могли организовать успешную атаку. Счет матча – 23:31 в пользу немцев.
Свой следующий поединок белорусская команда проведет 18 января против сборной Чехии.
Никита Вайлупов, игрок сборной Беларуси:
В первом тайме делали много технического брака. Команда такого уровня – Германия – нас наказывала. После первого тайма мы уже не могли ее догнать.