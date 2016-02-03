В Минске подвели итоги работы в сфере спорта и туризма и рассказали о планах на 2016 год

Новости Беларуси. В Минске преодолен пятидесятипроцентный барьер по количеству людей, постоянно занимающихся спортом. Бег, закаливание и стрит воркаут стали доступнее для молодежи.

В столице подвели итоги работы в сфере спорта и туризма и рассказали о планах на 2016 год. Сегодня медальный потенциал у наших спортсменов в 15 видах спорта. Львиная доля побед у гребли на байдарках и каноэ, тяжелой и легкой атлетике, пулевой стрельбе, художественной гимнастике, велоспорте.

80% бюджетного финансирования приходится на приоритетные виды спорта, а это около трех триллионов рублей. Особое внимание – подготовке олимпийского резерва, развитию детского спорта и укреплению материально-технической базы. Так, в первом полугодии приобретут многофункциональный подвижной диагностический комплекс.

Вместе с проведением международных соревнований в белорусской столице увеличился и экспорт туристических услуг. Этому во многом способствует упрощение визового режима, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Продолжена работа по упрощению визового режима. Безвизовый въезд до трех суток с июня 2015 года начал действовать в Национальном парке «Беловежская пуща», с августа – при наличии шенгенской визы для граждан Китая. С ноября заработал безвизовый режим с государством Израиль. В ноябре 2015 года подписан протокол о безвизовых организованных туристических поездках между Республикой Беларусь и Китаем.