Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Новости Беларуси. Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента вышел на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Чижовка-Арены» решается судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команды Президента Беларуси и сборная России.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

За кубок победителя сражаются команды Президента Беларуси и сборная России. Соперники не первый раз скрестили клюшки в финале. Это два фаворита.

Команда Президента Беларуси 12 раз становилась победителем турнира. Российские хоккеисты 1 место занимали трижды. В 2019 году белорусы обыграли россиян в финале со счетом 8:5.