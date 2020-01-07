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Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

07 января 2020 17:34
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Новости Беларуси. Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента вышел на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Чижовка-Арены» решается судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команды Президента Беларуси и сборная России.

За происходящим следит корреспондент Екатерина Жилянина.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-1

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-3

Екатерина Жилянина, корреспондент:
За кубок победителя сражаются команды Президента Беларуси и сборная России. Соперники не первый раз скрестили клюшки в финале. Это два фаворита.

Команда Президента Беларуси 12 раз становилась победителем турнира. Российские хоккеисты 1 место занимали трижды. В 2019 году белорусы обыграли россиян в финале со счетом 8:5.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-6

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-8

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-10

Хотелось бы, конечно, чтобы победила Беларусь. Мы будем очень сильно болеть за нашу родину.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-13

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-15

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-17

Играю сам, играют мои дети. За хоккей болеем, за нашу страну. Думаю, что победит сильнейший.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу белорусов.

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Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-20

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-22

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-24

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-26

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-28

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-30

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-32

Илья Бусилко, нападающий команды ОАЭ:
Будем болеть за Беларусь. Подобраны все профессионалы. Эмоции на трибунах! Играть против таких мастеров, как Миша Грабовский, Олег Антоненко – дорогого стоит.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России-35

Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:
Мы будем болеть за белорусов. Очень хорошая команда, крепкая.

Подробнее финального матча – в видеоматериале.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Екатерина Жилянина # Максим Захаров # Илья Бусилко # Фотофакт

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