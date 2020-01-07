Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России
Новости Беларуси. Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента вышел на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Чижовка-Арены» решается судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команды Президента Беларуси и сборная России.
За происходящим следит корреспондент Екатерина Жилянина.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
За кубок победителя сражаются команды Президента Беларуси и сборная России. Соперники не первый раз скрестили клюшки в финале. Это два фаворита.
Команда Президента Беларуси 12 раз становилась победителем турнира. Российские хоккеисты 1 место занимали трижды. В 2019 году белорусы обыграли россиян в финале со счетом 8:5.
Хотелось бы, конечно, чтобы победила Беларусь. Мы будем очень сильно болеть за нашу родину.
Играю сам, играют мои дети. За хоккей болеем, за нашу страну. Думаю, что победит сильнейший.
На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу белорусов.
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Илья Бусилко, нападающий команды ОАЭ:
Будем болеть за Беларусь. Подобраны все профессионалы. Эмоции на трибунах! Играть против таких мастеров, как Миша Грабовский, Олег Антоненко – дорогого стоит.
Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:
Мы будем болеть за белорусов. Очень хорошая команда, крепкая.
Подробнее финального матча – в видеоматериале.