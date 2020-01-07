«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире

Новости Беларуси. Вечером 7 января разрешится интрига Рождественского турнира – кому достанется главный трофей. В финальном противостоянии на лед выйдут команды Президента Беларуси и сборная России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тем временем стал известен бронзовый призер. «Организация – как на чемпионате мира». Какая атмосфера царит на матчах Рождественского турнира, и о чём говорят хоккеисты За событиями на льду «Чижовка-Арены» следит Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Сегодня на льду «Чижовка-Арены» разыгрываются медали. И у нас уже есть первые результаты: команда Арабских Эмиратов обыграла команду Финляндии – 3:2. Главная интрига противостояния разрешилась лишь на последних минутах. К слову, команда ОАЭ впервые уезжает с Рождественского турнира с наградой. Как это было и за счет чего хоккеистам удалось добыть заветную бронзу, рассказали сами игроки.

Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:

В этом году было достаточно сложно. Вчера с Беларусью в полуфинале была сложная игра. Знали, что приехала очень хорошая сборная Финляндии, настраивались и играли до последней секунды, как говорил тренер.