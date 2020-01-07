«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире
Новости Беларуси. Вечером 7 января разрешится интрига Рождественского турнира – кому достанется главный трофей. В финальном противостоянии на лед выйдут команды Президента Беларуси и сборная России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тем временем стал известен бронзовый призер.
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За событиями на льду «Чижовка-Арены» следит Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Сегодня на льду «Чижовка-Арены» разыгрываются медали. И у нас уже есть первые результаты: команда Арабских Эмиратов обыграла команду Финляндии – 3:2. Главная интрига противостояния разрешилась лишь на последних минутах.
К слову, команда ОАЭ впервые уезжает с Рождественского турнира с наградой. Как это было и за счет чего хоккеистам удалось добыть заветную бронзу, рассказали сами игроки.
Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:
В этом году было достаточно сложно. Вчера с Беларусью в полуфинале была сложная игра. Знали, что приехала очень хорошая сборная Финляндии, настраивались и играли до последней секунды, как говорил тренер.
Илья Бусилко, нападающий команды ОАЭ:
Очень хотелось победить. Все время они занимали 4 место. Хотелось что-то переломать, взять медаль. Все отдавались, все ложились под шайбу, все бились. Я не скажу, что это любительский турнир – сегодня игра была, как у профессионалов.
Напомним, что на малой площадке проходит турнир «Золотая шайба». Бронзовым призером стал жлобинский «Металлург», который обыграл команду «Принеманские ястребы» со счетом 7:2 (подробнее здесь).
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Решается судьба золотых медалей. За них сражаются две столичные команды – Заводского и Фрунзенского районов.