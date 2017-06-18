Как минское «Динамо» отметило свое 90-летие: «матч легенд» с московским «Спартаком»

Новости Беларуси. Минскому футбольному «Динамо» исполняется 90 лет. За это время бело-голубую футболку надевали десятки ярких игроков, некоторые из которых приняли участие в сегодняшнем «матче легенд» против таких же ветеранов из московского «Спартака», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сергей Юран против Юрия Пудышева, Олег Романцев против Эдуарда Малофеева, а в итоге все – за любовь к футболу. В матче, посвященном 90-летию минского «Динамо», соперником бело-голубых неслучайно стал московский «Спартак»: именно в поединке с народной командой в 1982 году белорусская команда стала чемпионом Советского Союза.

Сейчас побед в первенстве страны поклонники минского «Динамо» заждались, и болельщики наверняка надеются, что «Спартак», которому в 2017 году, спустя 16 лет, удалось завоевать чемпионский титул, станет удачным талисманом для минчан.

Ну а в интернациональной ветеранской дуэли «динамовцы» 18 июня показали свой знаменитый характер. Проигрывая после первого тайма 0:2 и уступая за несколько минут до конца встречи 1:3, хозяева поля сравняли счет, о себе напомнили Михаил Мархель и Александр Метлицкий.

Юрий Пудышев, капитан команды ветеранов «Динамо» (Минск):

Собрались хотя б на недельку. «Спартак», видно, друг с другом играют, ездят по Московской области. А нас никто никуда не приглашает, поэтому мы немножко разрозненны, где-то не получалось у нас. Отдавая дань исторической справедливости, в серии пенальти «спартаковцы» все же взяли реванш за поражение в золотом для «Динамо» 1982 году. Травма Сергея Юрана и неуступчивая игра в «рамке» голкипера москвичей Андрея Сметанина показала, что спортсмены бывшими не бывают и, выходя на поле даже в выставочных матчах, борются до конца. Но главный итог – это праздник дружбы, футбола и хорошего настроения для всех участников и зрителей.