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Как летом тренируются будущие чемпионы зимних видов спорта?

26 июля 2017 10:20
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Фристайл – олимпийский лыжный вид спорта, который требует от спортсмена не только отточенной техники, но и акробатических навыков. Первые – отрабатываются, непосредственно, в зимнее время, а вторые – в летние.

Акробатическая дорожка – хорошая физическая нагрузка для разогрев перед батутом и отличная разминка на координацию перед прыжками в воду.

Прыжки на батуте – один из основных элементов подготовки, где спортсмены изучают новые элементы и к тому же получают хорошую кардионагрузку.

Как летом тренируются будущие чемпионы зимних видов спорта? Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ Дианы Галех.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Анна Гуськова # Павел Дик

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