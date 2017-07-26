Фристайл – олимпийский лыжный вид спорта, который требует от спортсмена не только отточенной техники, но и акробатических навыков. Первые – отрабатываются, непосредственно, в зимнее время, а вторые – в летние.

Акробатическая дорожка – хорошая физическая нагрузка для разогрев перед батутом и отличная разминка на координацию перед прыжками в воду.

Прыжки на батуте – один из основных элементов подготовки, где спортсмены изучают новые элементы и к тому же получают хорошую кардионагрузку.

Как летом тренируются будущие чемпионы зимних видов спорта? Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ Дианы Галех.