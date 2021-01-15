Кадровые проблемы? «Динамо» на родном льду проиграло «Автомобилисту»

Матч «зубров» и «водителей» называли дуэлью вратарей. У екатеринбуржцев на последнем рубеже ждали Коваржа, а у Динамо – Фурха, но ни один, ни второй на лед не вышли. Защищать ворота минчан доверили Тейлору.

Главный тренер ХК «Нью-Джерси Девилз»: белорус Шарангович очень впечатлил меня

С уездом Егора Шаранговича за океан «Динамо» постигла череда кадровых проблем. В Северную Америку отправились Райан Мерфи и Максим Сушко, на травме Спуннер, Козун, Менелл и Буйницкий. Однако были и хорошие новости: вновь в обойму вернулись Клинкхаммер и Шинкевич.