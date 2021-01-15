Кадровые проблемы? «Динамо» на родном льду проиграло «Автомобилисту»

Новости Беларуси. Регулярка КХЛ. Хоккейное минское «Динамо» на родном льду принимало «Автомобилист», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Регулярка КХЛ. Хоккейное минское «Динамо» на родном льду принимало «Автомобилист», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч «зубров» и «водителей» называли дуэлью вратарей. У екатеринбуржцев на последнем рубеже ждали Коваржа, а у Динамо – Фурха, но ни один, ни второй на лед не вышли. Защищать ворота минчан доверили Тейлору.
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С уездом Егора Шаранговича за океан «Динамо» постигла череда кадровых проблем. В Северную Америку отправились Райан Мерфи и Максим Сушко, на травме Спуннер, Козун, Менелл и Буйницкий. Однако были и хорошие новости: вновь в обойму вернулись Клинкхаммер и Шинкевич.
Первый период хоть и игрался довольно долго, но ничем примечательным не запомнился. На первый перерыв команды ушли со счетом 0:0. Вторая 20-минутка была поинтереснее, а для «Автомобилиста» еще и результативнее: Холланд оформил дубль. Нужно отдать должное, «зубры» после пропущенный шайбы провели неплохой отрезок у ворот соперника, но порадовать болельщиков так и не смогли. Тем не менее, уехать из Минска без пропущенных шайб гостям было не суждено. Степан Фальковский голом из раздевалки прервал более чем 160-минутную «сухую» серию «Авто». На этом геройства «Динамо» закончились, 2:1 – победа команды из Екатеринбурга.
Следующий матч «зубры» проведут на выезде в это воскресенье, 17 января, против «Северстали».