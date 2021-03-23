К нам приехали очень сильные участники из России. Как в Минске проходит турнир по теннису Belkanton Cup

Новости Беларуси. Минские крытые корты принимают международный теннисный турнир Belkanton Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Событие собрало юных теннисистов из 15 стран. Однако, само собой, самое обширное представительство у белорусов.
Новости Беларуси. Минские крытые корты принимают международный теннисный турнир Belkanton Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Событие собрало юных теннисистов из 15 стран. Однако, само собой, самое обширное представительство у белорусов.
Участие в соревнованиях принимают юноши и девушки в возрастной категории до 14 лет. И собралось их немало, в списках числится более 100 имен. Такая популярность турнира обусловлена все тем же вездесущим коронавирусом и отсутствием подобных форумов для молодых теннисистов.
Лучшие результаты сейчас показывают российские спортсмены. Но тренеры белорусов надеются, что такие показатели соседей должны подстегнуть наших ребят показать максимум.
Снежана Плаксина, директор турнира:
К нам приехали очень сильные участники из России – это первая пятерка международного европейского рейтинга, поэтому довольно сильная конкуренция на турнире, очень тяжело показывать какие-то результаты.
Полина Кухаренко, участница турнира:
По поводу соперниц, напарницы: пару вчера выиграли, а в одиночке я сразу в основной сетке. Я видела игру россиянок, играла на прошлом турнире с одной из. Я сделала выводы с прошлого турнира, с игры и, в принципе, сейчас готова, потому что играю с одной из россиянок.
Турнир продлится до 27 марта. Финалы парного разряда пройдут 26 марта, а уже 27-го станут известны обладатели медалей в сольных разрядах.