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Известны промежуточные результаты белорусских гимнасток на турнире «Небесная грация» в Пекине

16 декабря 2023 14:19
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В Пекине проходит третий международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Известны промежуточные результаты белорусских гимнасток на турнире «Небесная грация» в Пекине-1

Участие в стартах принимают представительницы 19 стран. В субботу, 16 декабря, девушки определили лучших в индивидуальном многоборье, у сеньорок белоруска Алина Горносько заняла второе место в многоборье. В сумме она набрала 171 балл и 9 десятых. Победительницей же стала россиянка Лала Крамаренко, тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Диана Чугунихина. Турнир завершится 17 декабря. Тогда же пройдут финалы в отдельных видах.

# Художественная гимнастика

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