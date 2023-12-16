Известны промежуточные результаты белорусских гимнасток на турнире «Небесная грация» в Пекине

В Пекине проходит третий международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в стартах принимают представительницы 19 стран. В субботу, 16 декабря, девушки определили лучших в индивидуальном многоборье, у сеньорок белоруска Алина Горносько заняла второе место в многоборье. В сумме она набрала 171 балл и 9 десятых. Победительницей же стала россиянка Лала Крамаренко, тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Диана Чугунихина. Турнир завершится 17 декабря. Тогда же пройдут финалы в отдельных видах.