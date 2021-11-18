Иван Тихон о планах БФЛА на 2022 год: «Особое внимание будет уделено антидопингу»

Вначале слово взял Иван Тихон. Он поблагодарил присутствующих за возможность не только управлять отечественной королевой спорта, но и поучаствовать в Олимпиаде в качестве спортсмена. Да, в Японии получилось далеко не все. И не только у него. Однако детальный разбор соревновательного года позволил выявить слабые места в подготовке атлетов. Также нужно учесть, что по сравнению с предыдущим олимпийским циклом сборная омолодилась практически на 80 %. И в Токио выступала в том числе вчерашняя молодежь. В общем и целом деятельность Федерации получила положительную оценку. А вот выступление на главном старте (Олимпийских играх) неудовлетворительную. Работать есть над чем.