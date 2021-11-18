Иван Тихон о планах БФЛА на 2022 год: «Особое внимание будет уделено антидопингу»
Новости Беларуси. Работу Федерации за 2017-2021 годы в целом признать удовлетворительной, выступление сборной на Олимпийских играх в Поднебесной неудовлетворительным. Допущенные ошибки проанализировать и исключить. Сформировать конкурентноспособную команду к следующей Олимпиаде. Таковы главные посылы заседания Президиума Белорусской федерации легкой атлетики, которое прошло в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вначале слово взял Иван Тихон. Он поблагодарил присутствующих за возможность не только управлять отечественной королевой спорта, но и поучаствовать в Олимпиаде в качестве спортсмена. Да, в Японии получилось далеко не все. И не только у него. Однако детальный разбор соревновательного года позволил выявить слабые места в подготовке атлетов. Также нужно учесть, что по сравнению с предыдущим олимпийским циклом сборная омолодилась практически на 80 %. И в Токио выступала в том числе вчерашняя молодежь. В общем и целом деятельность Федерации получила положительную оценку. А вот выступление на главном старте (Олимпийских играх) неудовлетворительную. Работать есть над чем.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Особое внимание в 2022 году будет уделено спорту высших достижений, Федерация будет делать акцент на содействие коммуникациям между тренером, атлетом, врачом, психологом и массажистом. Планируется открытый диалог Федерации с тренерами и атлетами. Главный акцент будет сделан на анализе системы планирования и моделирования, программирования тренировочного процесса каждого атлета и его улучшение. Планируется усиление тренерского состава путем привлечения иностранных специалистов, будут предложены образовательные программы тренерского и судейского состава. Особое внимание будет уделено антидопингу.
Не будет забыт и массовый спорт. Такие проекты, как «Школиада» или «300 талантов для Королевы» давно и прочно обосновались в республиканском календаре. Будет продолжена традиция проведения массовых забегов. В том числе Минского полумарафона.