Итоги молодежного чемпионата Европы по фехтованию

Новости Беларуси. Молодежный чемпионат Европы по фехтованию в Минске завершен. Организаторы выдохнули, тренеры получили пищу для размышлений, а сами участники – неоценимый опыт. Белорусской команде он очень пригодится: сезон у представителей этого вида спорта в самом разгаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день молодежного Еврофорума наиболее заметным стало выступление наших рапиристок. Отнюдь не из-за боевой раскраски, хотя патриотичные флаги на щеках, несомненно, привлекали внимание. Представительницы именно этого вида фехтования поднялись наиболее высоко в командных состязаниях в последний день.

В четвертьфинале белоруски проиграли будущим бронзовым призерам итальянкам, но добрались до схватки за 5-е место, правда, там снова уступили. Итог – 6-я строчка. Тем не менее публика поддерживала рапиристок, как победительниц.

А вот наша главная, пожалуй, надежда, мужская команда саблистов, родную публику несомненно разочаровала. В профильном для белорусского фехтования виде тренерский штаб рассчитывал на медали, но, проиграв в четвертьфинале россиянам, подопечные Дмитрия Лапкеса собраться уже не смогли – в утешительных схватках лишь 8-е место. Качеством выступления своих подопечных рулевой остался крайне недоволен.

Нашим саблистам да и остальным молодым фехтовальщикам несомненно пора привыкать и к давлению трибун, и к соперникам более высокого ранга. Нынешняя молодежь – это уже не резерв, это, по сути, основной состав национальной команды, после ухода опытных атлетов именно на их плечи ложится основной груз.

Многие участники нынешнего молодежного первенства Европы, пройдя отбор на национальном чемпионате страны в ближайшие выходные, будут готовиться уже к взрослым топ-турнирам. Минский старт стал хорошей проверкой сил, и, несомненно, дал тренерскому штабу и самим спортсменам пищу для размышлений. Медальный же итог для нашей сборной – одна награда, бронзу в команде завоевали наши саблистки.