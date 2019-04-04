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Ирина Лепарская: «В любом виде спорта есть свои запредельные возможности»

04 апреля 2019 17:25
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Новости Беларуси. О приближении самого масштабного спортивного события лета минчанам напоминают световые инсталляции, яркие автобусы, баннеры и рекламные щиты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Ирина Лепарская: «В любом виде спорта есть свои запредельные возможности»-1

Пока в городе активно развивается инфраструктура, белорусские спортсмены активно готовятся ко II Европейским играм. Один из самых перспективных видов спорта для нас – художественная гимнастика. Ежедневные восьмичасовые тренировки сейчас проходят на столичных спортаренах.

Ирина Лепарская: «В любом виде спорта есть свои запредельные возможности»-4

Ирина Лепарская, главный тренер Национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
В любом виде  спорта есть свои сложности, свои запредельные возможности. Поэтому все выходят на пиковой нагрузке сейчас.
Состав немножко меняется, мобильный, есть травмы и так далее, но без этого спорта не бывает. Все идет по плану.

Ирина Лепарская: «В любом виде спорта есть свои запредельные возможности»-7

Настольный теннис, пляжный футбол, стрельба из лука и бадминтон. Всего 15 видов спорта. За медали и путевку на Олимпийские игры в Токио сразятся более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Подробнее о подготовке к самому масштабному спортивному мероприятию года в программе «Большой город» в воскресенье утром на СТВ.

# Европейские игры # Ирина Лепарская # Фотофакт

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