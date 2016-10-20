Инспектор ЕОК: спортобъекты Минска готовы принять турниры самого высокого уровня

Новости Беларуси. Спортивные объекты Минска готовы принять турниры самого высокого уровня. Такое заявление прозвучало на заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов. Оно прошло 20 октября в штаб-квартире НОК Беларуси и предваряло 45-ю Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов. Делегаты из 50 государств приступят к работе уже завтра.

Наша страна выступит с рядом серьезных инициатив. На повестке дня, в частности, – возможность проведения в Минске вторых Европейских игр. Первые прошли в минувшем году в Баку, продемонстрировав, что по масштабу это континентальное событие сопоставимо с Олимпиадой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре , СТВ:

Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов называют одним из главных событий в спортивном календаре всего континента. На повестке дня – ряд глобальных вопросов: от борьбы с допингом до обсуждения претендентов на проведение вторых Европейских игр.

Сам факт проведения 45-й Генассамблеи у нас в стране говорит уже о многом. Это право мы получили в прошлом году в Праге. И вот – второй день подряд в Минск слетаются сливки спорта. Вот, к примеру, Сергей Бубка – настоящая легенда легкой атлетики. В ходе работы олимпийские эксперты такого уровня должны оценить инфраструктуру, созданную в Беларуси.

Сергей Бубка, глава Национального олимпийского комитета Украины: Несколько лет назад был на открытии гребного канала в Бресте, поэтому знаю, что у вас великолепная инфраструктура, которая позволяет и людям заниматься, и воспитывать спортсменов высокого уровня.

Только спортивная элита. Участие в ассамблее примут представители всех 50 национальных олимпийских комитетов Старого Света. Основные события развернутся в штаб-квартире НОК Беларуси в Зале олимпийской славы. Уже 20 октября – правда, за закрытыми дверями – прошло первое заседание исполкома. Чуть позже спикеры приоткроют завесу…

Йозеф Либа, председатель инспекционной комиссии по подготовке к Европейскому олимпийскому юношескому фестивалю-2019:

Я был в Минске 2 года назад в составе инспекционной комиссии. Мы посетили все объекты, которые планируются использовать для проведения Европейского юношеского олимпийского фестиваля. И уже тогда, по итогам комиссии, мы сказали, что

Минск почти готов принимать фестиваль. Сегодня инфраструктура готова,

более того, появилось много новых объектов, которых не было 2 года назад.

Не обойдут чиновники от спорта и острые углы. Допинг и громкие скандалы вокруг него. Европе необходимо выработать консолидированную позицию по этой проблеме.

Виктор Хоточкин, почетный вице-президент Олимпийского комитета России:

Существуют разные подходы к решению этой проблемы. Ее можно камуфлировать, а можно ее вскрывать. У нас настроение такое, что мы хотим разобраться в первопричинах, найти корни этой проблемы у себя в стране. И создать модель-пример для других олимпийских комитетов.

Но, пожалуй, главная интрига Ассамблеи – где все-таки пройдут вторые Европейские игры. Минск – один из главных и вероятных претендентов. Судя по тому, что было в Баку – размах у континентального первенства олимпийский.

Алдонис Врублевскис , глава Национального олимпийского комитета Латвии:

С завистью можно смотреть на очень многие спортивные объекты Беларуси.

Я думаю, Минск был бы готов сделать и молодежные Европейские игры, и взрослые. Я буду голосовать «за».

Кстати, программа предполагает и вручение премии лучшему молодому спортсмену. Среди четырех кандидатов – и наша соотечественница. Впрочем, участникам предстоит решить немало задач. Однако даже в самом в плотном графике есть место и таким минутам…

Нильс Нюгорд, глава Национального олимпийского комитета Дании:

Все выглядит очень достойно. Очень хорошая организация. У вас потрясающие спортивные объекты. Я был в Беларуси во время чемпионата мира по хоккею. Был впечатлен еще тогда. Все красиво и чисто. Надеюсь, получше узнать вашу страну.

Новую страницу европейской спортивной истории начнут писать завтра. Кстати, логотипом 45-й Генассамблеи станет стилизованный соломкой белорусский василек. Его презентуют буквально через полчаса.