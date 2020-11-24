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Им предстоит участие в финале ЧМ. Юрий Шевцов назвал кандидатов в мужскую сборную Беларуси по гандболу

24 ноября 2020 15:48
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Новости Беларуси. Юрий Шевцов огласил расширенный список кандидатов в мужскую национальную сборную Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Им предстоит участие в финале ЧМ. Юрий Шевцов назвал кандидатов в мужскую сборную Беларуси по гандболу-1

Дружине предстоит участие в финальной стадии чемпионата мира. Рулевой остановился на 35 исполнителях. По сравнению с аналогичной ноябрьской заявкой, в ростере отсутствуют Дмитрий Камышик, Юлиан Гирик, Алексей Хадкевич и Вячеслав Шумак. На планетарном форуме-2021 сборной Беларуси предстоит сыграть в одной группе с командами России, Словении и Южной Кореи.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Вячеслав Шумак

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