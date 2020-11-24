Им предстоит участие в финале ЧМ. Юрий Шевцов назвал кандидатов в мужскую сборную Беларуси по гандболу

Дружине предстоит участие в финальной стадии чемпионата мира. Рулевой остановился на 35 исполнителях. По сравнению с аналогичной ноябрьской заявкой, в ростере отсутствуют Дмитрий Камышик, Юлиан Гирик, Алексей Хадкевич и Вячеслав Шумак. На планетарном форуме-2021 сборной Беларуси предстоит сыграть в одной группе с командами России, Словении и Южной Кореи.