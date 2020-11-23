Илья Шиманович о новых рекордах: это больше заслуга моего тренера

Новости Беларуси. С 16 октября по 21 ноября в Будапеште проходили этапы Международной лиги плавания. На соревнованиях отличились и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Анастасия Шкурдай: у меня скоро день рождения, и я успела побить юношеские рекорды мира – это очень важно В составе парижского клуба Energy Standard Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович установили и обновили ряд рекордов. Одно из самых громких достижений Ильи случилось в финальной серии, где белорус на дистанции 100 метров брассом всего 0,08 секунды проиграл британцу Адаму Пити, установившему рекорд мира. В понедельник, 23 ноября, спортсмены вернулись в Минск.

Илья Шиманович, пловец:

Первый старт показал, что, в принципе, неплохая форма. И дальше было дело за моим тренером, то есть она постаралась удержать эту форму и вывести на пик формы к концу соревнования, что у нас и получилось. Поэтому это больше заслуга моего тренера. Я ожидал, что будет намного тяжелее, но на самом деле от старта к старту раскатывались, и к концу я чувствовал себя лучше, чем когда я приехал.