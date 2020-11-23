Илья Шиманович о новых рекордах: это больше заслуга моего тренера

Новости Беларуси. С 16 октября по 21 ноября в Будапеште проходили этапы Международной лиги плавания. На соревнованиях отличились и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Анастасия Шкурдай: у меня скоро день рождения, и я успела побить юношеские рекорды мира – это очень важно
В составе парижского клуба Energy Standard Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович установили и обновили ряд рекордов. Одно из самых громких достижений Ильи случилось в финальной серии, где белорус на дистанции 100 метров брассом всего 0,08 секунды проиграл британцу Адаму Пити, установившему рекорд мира. В понедельник, 23 ноября, спортсмены вернулись в Минск.