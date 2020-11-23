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Илья Шиманович о новых рекордах: это больше заслуга моего тренера

23 ноября 2020 20:25
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Новости Беларуси. С 16 октября по 21 ноября в Будапеште проходили этапы Международной лиги плавания. На соревнованиях отличились и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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В составе парижского клуба Energy Standard Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович установили и обновили ряд рекордов. Одно из самых громких достижений Ильи случилось в финальной серии, где белорус на дистанции 100 метров брассом всего 0,08 секунды проиграл британцу Адаму Пити, установившему рекорд мира. В понедельник, 23 ноября, спортсмены вернулись в Минск.

Илья Шиманович о новых рекордах: это больше заслуга моего тренера-1

Илья Шиманович, пловец:
Первый старт показал, что, в принципе, неплохая форма. И дальше было дело за моим тренером, то есть она постаралась удержать эту форму и вывести на пик формы к концу соревнования, что у нас и получилось. Поэтому это больше заслуга моего тренера.

Я ожидал, что будет намного тяжелее, но на самом деле от старта к старту раскатывались, и к концу я чувствовал себя лучше, чем когда я приехал.

Илья Шиманович о новых рекордах: это больше заслуга моего тренера-4

Из ближайших важных стартов у спортсменов чемпионат страны, который пройдет с 16 по 19 декабря в Бресте. На нем у пловцов будет возможность добыть лицензии на Олимпийские игры в Токио.

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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