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Илья Протас блестяще дебютировал за «Виндзор» в Юниорской хоккейной лиге Онтарио

04 октября 2024 12:59
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Не перестают радовать результатами белорусы в заокеанских лигах. Илья Протас блестяще дебютировал за «Виндзор» в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, забросив шайбу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Илья Протас блестяще дебютировал за «Виндзор» в Юниорской хоккейной лиге Онтарио-1

В итоге его команда праздновала разгромную победу – 5:0. Отечественный форвард играл в первом звене, четыре раза бросил по воротам, получил четыре минуты штрафа, выиграл 5 из 9 вбрасываний и завершил встречу с «+1» в графе полезности.

Алексей Колосов помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ – 5:4. Белорусский голкипер вышел на замену Ивану Федотову в середине поединка и сыграл в воротах почти 30 минут. За это время он отразил 10 бросков из 13.

# Хоккей # Илья Протас

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