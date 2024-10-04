Не перестают радовать результатами белорусы в заокеанских лигах. Илья Протас блестяще дебютировал за «Виндзор» в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, забросив шайбу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В итоге его команда праздновала разгромную победу – 5:0. Отечественный форвард играл в первом звене, четыре раза бросил по воротам, получил четыре минуты штрафа, выиграл 5 из 9 вбрасываний и завершил встречу с «+1» в графе полезности.

Алексей Колосов помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ – 5:4. Белорусский голкипер вышел на замену Ивану Федотову в середине поединка и сыграл в воротах почти 30 минут. За это время он отразил 10 бросков из 13.