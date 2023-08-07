7:1 – Беларусь разгромила Азербайджан в мини-футболе на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. На II Играх Стран СНГ представлены 20 видов спорта. К четвертому соревновательному дню некоторые уже завершили свои выступления и определили победителей. Для представителей мини-футбола понедельник стал стартовым днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязания прошли на площадке спортивного комплекса «Уручье». На главный трофей претендуют пять команд, это юношеские сборные до 19 лет. В первый день состоялось два поединка. Сборная России переиграла сверстников из Кыргызстана со счетом 3:0.

Под занавес дня хозяева турнира, белорусы принимали Азербайджан. С первых минут гости начали атаковать, но подопечные Александра Черника четко контролировали ситуацию и не дали возможность оппоненту навязать игру. Первый гол был забит в ворота Азербайджана. Зрители, а их было немало, ликовали. В целом участники отмечают теплый прием белорусов и высокий уровень организации.

Хосров Мамедов, главный специалист Федерации Азербайджана по футзалу:

Мы рады находиться в Минске, в Беларуси – наш дружеский народ – бывший Советский Союз, ностальгия. Играем, нас приняли очень отлично, разместили очень прекрасно, питание очень хорошее, мы рады, готовимся.

Александр Овчинников, администратор сборной России по футзалу:

Мы увидели очень серьезную подготовку Беларуси к этим Играм. Когда нас привезли на церемонию открытия, мы были немножечко шокированы: мы не ожидали, что настолько масштабно эти Игры проводят. У нас в Казани были I Игры, в какой-то степени, пробные. А здесь уже полноценные игры, все на высоком уровне.