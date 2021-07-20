Игру жодинского «Торпедо» и мозырской «Славии» перенесли. Дата матча пока неизвестна

Новости Беларуси. Матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу между жодинским «Торпедо» и мозырской «Славией» перенесен на более поздний срок. Случилось это из-за участия хозяев в Лиге конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Юрия Пунтуса 22 июля померится силами на выезде с «Копенгагеном». А 29 июля примет оппонента в Казани. Игра национального первенства должна была пройти 25 июля. Однако получается, что за одну неделю игрокам пришлось бы три раза выходить на поле. Таким образом, федерация пошла навстречу клубу и перенесла матч. Точная дата пока неизвестна.