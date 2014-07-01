2:1. Бельгия обыграла США и встретится в 1/4 с Аргентиной. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Бельгия-США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

7 из 8 четвертьфиналистов уже определены! На одно оставшееся вакантное место претендуют Бельгия и США!

И в течение следующих двух часов станет понятно, чьё представительство - европейское или американское - расширится в 1/4.

Состав сборной Бельгии: Куртуа-ван Бюйтен-Альдервейрельд-Компани-Вертонген-Азар-Витсель-де Брейне-Феллаини-Мертенс-Ориги.

Состав сборной США: Ховард-Кэмерон-Джонсон-Гонсалес-Беслер-Бизли-Бедойя-Джонс-Зуси-Брэдли-Дэмпси.

Место дуэли бельгийцев и американцев - город Сальвадор. Секундант (он же рефери) - алжирец Джамель Хаймуди.

Оборона США провалилась уже на первой минуте! Ориги убегал один на один после прекрасного паса из глубины! Тим Ховард спас!

Команды играют в довольно высоком темпе! Никто не закрывается на своей половине поля.

Беслер жестковато сбивает с ног Ориги, тому понадобилась помощь докторов.

Выпад Ориги в дебюте по-прежнему остаётся самым острым моментом в игре, но Бельгия изо всех сил старается развить тот успех.

В 56-м матче нынешнего чемпионата на поле сумел наконец прорваться болельщик! Стюарды вежливо выпроводили его восвояси.

Первая жёлтая карточка. Её удостоен Кэмерон.

Демпси бил от границы штрафной! Неплохо, но прямо по позиции Куртуа.

Де Брейне завершал быструю бельгийскую атаку прицельным ударом в нижний угол! Чуть-чуть промахнулся.

И снова быстрая атака «красных»! Вертонген совершил рывок по левому флангу и прострелил, но Бизли прервал полёт мяча!

Преимущество явно на стороне европейской сборной, «янки» лишь изредка огрызаются.

Азар устроил разминку Ховарду, ударив низом прямо по центру.

Вынужденная замена у США! Джонсон, получивший повреждение, заменён Деандре Йедлином.

Мяч отскочил к Джонсу после розыгрыша углового, но его удар низом не стал ни эффектным, ни эффективным.

Алжирский судья предупреждает Винсена Компани, который в безобидной ситуации подсёк американского игрока.

Де Брейне ударил в касание от линии штрафной площади! Мощно и плотно пробил, но Ховард намертво фиксирует мяч.

Свисток об окончании первого тайма прозвучал! Счёт не открыт, но игра быстрая и интересная!

А вот и второй тайм! Посмотрим, что там изобрели американцы, чтобы сдержать сборную Бельгии.

Бельгийцы снова начали с места в карьер! Мертенс пробил головой после паса де Брейне, Ховард тащит мяч из-под перекладины!

Нагнетают, нагнетают бельгийцы! Вот и Феллани выстрелил издалека.

Вертонген выполнил шикарный прострел слева в штрафную, но сразу два его товарища пролетели мимо мяча!

Сказать, что бельгийский гол созревает - ничего не сказать.

Ориги замыкал мягкий наброс справа - мяч приземлился на перекладину и покинул пределы поля.

Вертонген по левому краю ворвался в штрафную и ударил! Ховард отражает мяч ногами!

Мертенс, стоя в чужой вратарской, подставляет ногу под пас партнера! Мяч катится в сантиметрах от штанги!

И сразу же после этого момента Мертенса меняет Миральяс.

Де Брейне пробил с 25 метров - Ховард без проблем накрыл снаряд.

Просто удивительно, как ворота сборной США до сих пор остаются сухими. Бельгийцы атакуют без передышки.

Витсель стелит мяч низом в дальний угол! Мимо рамки.

Клинт Демпси размял заскучавшего Куртуа дальним ударом.

Ориги!! Опять угрожает воротам сборной США! Жаль, удар пришёлся прямо по позиции Ховарда.

Вондоловски выходит на поле, меняя Грэма Зуси

Миральяс получил пас от Ориги, вышел на рандеву с Ховардом, но тот снова тащит!! Как американцам это удаётся?

Нет, ну вы посмотрите на Ховарда! Теперь ещё и плотный удар Азара вытянул!

Если основное время этого матча закончится со счётом 0:0, это будет нонсенс! А играть-то осталось лишь 7 минут.

Ориги исполняет свой -надцатый удар по американской рамке, но Ховарду было достаточно вытянуть руку вверх, чтобы его отразить.

Пас слева - удар Компани - сейв Ховарда. Так выглядела последняя атака сборной Бельгии.

Три минуты добавил к основному времени арбитр.

Вондоловски!!! Партнер скинул ему мяч головой на границу вратарской, но Вондоловски пробил выше рамки из убойнейшей позиции!!

Если бы американцы сейчас внезапно забили, это был бы настоящий реквием по здравому смыслу и справедливости.

Трудно поверить в это, но нас ждёт дополнительное время! Американская защита, и особенно Тим Ховард, героически выстояли во 2-м тайме.

Ориги заменён! Так и не забил он сегодня, хотя мог сделать это неоднократно. В овертайме вместо него сыграет Ромелу Лукаку.

Дополнительное время началось! Ну что, бельгийцы продолжат свой адский прессинг, или передохнут немного?

Джонс угрожает воротам «красных», замыкая головой навес слева

ГООООООЛ!!! КЕВИН ДЕ БРЕЙНЕ!!! НЕУЖЕЛИ!!! БЕЛЬГИЯ ВПЕРЕДИ, 1:0!!!

Свежий Лукаку протащил мяч по правому флангу, сместился в центр штрафной, отдал на де Брейне, тот развернулся и пробил!

Мяч летел в дальний нижний угол, в противоход Ховарду!

Лукаку проверил Ховарда в ближнем углу.

Как под копирку Лукаку выполнил ещё один выстрел в ближний угол из той же позиции! Ховард снова надёжен.

Ховарду вообще нужно присвоить звания героя США после этого матча. Независимо от результата.

ГОООООЛ!!! ЛУКАКУ!!! 2:0!!

Похоже, это конец для американской команды.

Вертонген протащил мяч по левому флангу, выдал мягкий пас на ход Лукаку, и тот свой очередной момент не упустил.

«Янки» упорно отбивались на протяжении 90 минут основного времени, но в экстра-тайме просто выдохлись.

Грин вступил в игру вместо Бедойи. Но вряд ли это как-то поможет «звёздно-полосатым».

А ассистировал Лукаку не Вертонген, а де Брейне. прошу прощения.

ГОООООЛ!!! АМЕРИКАНЦЫ ОТЫГРАЛИ ОДИН МЯЧ!!! ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ГРИН ЗАБИЛ!!!

Как же я ошибался, написав, что выход Грина вряд ли чем-то поможет американской дружине.

Брэдли отдал пас из глубины на Грина, и тот уверенно отправил мяч в сетку мимо Куртуа!

Тут же Джонс мог забивать!!! Американцы не сдаются!

Шадли меняет Азара в составе Бельгии.

Клинт Демпси имел шанс сравнять счёт! Тибо Куртуа самоотверженно бросился в ноги американцу и отбил мяч!!

Сумасшедшая игра!! Самый зрелищный матч из всех поединков 1/8 финала, пожалуй.

В последние минуты дополнительного времени «янки» атакуют так же интенсивно, как бельгийцы на протяжении 90 минут основного.

Всё! матч Окончен! Сборная Бельгии выходит в четвертьфинал, где её уже ждёт Аргентина!