Игрок ВК «Минчанка»: команда Гродно сегодня просто удивительную игру сыграла, молодцы

Новости Беларуси. «Минчанка» и «Коммунальник» выяснили, кто же станет обладателем кубка страны по волейболу среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности матча расскажет Максим Мелещеня. Настоящая жара – так и только так можно охарактеризовать этот поединок. В финале волейбольного кубка страны всем известной «Минчанке» противостояли барышни из гродненского «Коммунальника». Если уж говорить начистоту, мало кто отдавал предпочтение гостьям, да и поводов было мало. Хотя первый звоночек о том, что игра может быть необычной, случился в полуфинале. Там столичные волейболистки испытали некоторые проблемы с «Прибужьем», хоть и победили – 3:0.

Дебютный сет поединка прошел, как принято говорить, без сучка и задоринки для хозяек площадки. 25:14 – «Минчанка» вышла вперед. И вот тут-то зубы показали гродненчанки. Сначала в ходе второго сета они дожали оппоненток с разницей всего в два очка – 25:23, а в следующей партии и вовсе довели игру до больше-меньше и вырвали в ней победу – 29:27. Станислава Саликова такой расклад дел явно не устраивал. После нескольких тайм-аутов его подопечным все же удалось взять игру под свой контроль и счет в серии сравнять – 25:21.

Итоговый сет сразу стал более удачным для «Минчанки». Девушки из столицы захватили преимущество в +2 и постепенно увеличили его еще на два мяча. Как итог – 15:11 и 3:2. Волейболистки «Минчанки» – обладательницы кубка страны.

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:

Я рад сегодня за нашу команду, что мы победили. К сожалению, возможно, игра была бы более качественная, если бы у нас остались хоть какие-то силы после наших турне. Поэтому как есть, так есть. Все-таки опыт участия в российской Суперлиге дает о себе знать. Мы в таких баталиях уже бывали. Мы к этому готовы больше, готовы играть до конца и до конца сражаться.

Надежда Смирнова, игрок ВК «Минчанка»:

У нас и двухнедельный этот разъезд сказался – мы там и пять партий несколько игр играли, и сил с каждым разом становилось все меньше и меньше. Но хорошо, что девчонки все могли собраться и в нужный момент завершить матч в нашу пользу. Но, конечно, команда Гродно сегодня просто удивительную игру сыграла, молодцы.