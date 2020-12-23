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«Коммунальник-ГрГУ» и «Минчанка» вышли в финал Кубка Беларуси по волейболу среди женщин

23 декабря 2020 20:31
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Новости Беларуси. Последние игры в уходящем году. 23 декабря в Минске стартовал «Финал четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женщин. В программе среды значилось два полуфинальных матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Коммунальник-ГрГУ» и «Минчанка» вышли в финал Кубка Беларуси по волейболу среди женщин-1

Первыми на паркет вышли гродненский «Коммунальник-ГрГУ» и «Минчанка-2». Столичная команда дала достойный бой в каждом из сетов, но взять хотя бы один не смогла. В итоге 3:0, и в финал турнира шагают гродненчанки. За титул «Коммунальник» поспорит снова с «Минчанкой», но уже с куда более сильной первой командой. Во второй полуфинальной игре чемпионки страны и действующие обладательницы кубка с тем же счетом 3:0 обыграли брестское «Прибужье».

Поединок за третье место, а также решающий матч турнира состоятся завтра, 24 декабря. Вход свободен для всех зрителей, соблюдающих масочный режим.

# Волейбол # Фотофакт

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