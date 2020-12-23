«Коммунальник-ГрГУ» и «Минчанка» вышли в финал Кубка Беларуси по волейболу среди женщин

Новости Беларуси. Последние игры в уходящем году. 23 декабря в Минске стартовал «Финал четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женщин. В программе среды значилось два полуфинальных матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на паркет вышли гродненский «Коммунальник-ГрГУ» и «Минчанка-2». Столичная команда дала достойный бой в каждом из сетов, но взять хотя бы один не смогла. В итоге 3:0, и в финал турнира шагают гродненчанки. За титул «Коммунальник» поспорит снова с «Минчанкой», но уже с куда более сильной первой командой. Во второй полуфинальной игре чемпионки страны и действующие обладательницы кубка с тем же счетом 3:0 обыграли брестское «Прибужье».