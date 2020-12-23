«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. В Единой лиге ВТБ продолжается регулярный чемпионат. 23 декабря «Цмоки-Минск» в Краснодаре играли против местного клуба «Локомотив-Кубань», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В банковском турнире «драконы» выступают неудачно: из восьми предыдущих матчей наша команда выиграла только один, самый первый в сезоне, затем было семь поражений кряду. История противостояний «Цмоков» и «Локомотива» также была не на стороне белорусов: за 10 лет минчане обыграли кубанцев лишь однажды.

К сожалению, в очередной дуэли с «драконами» «железнодорожники» подтвердили свой высокий статус. «Цмоки» потерпели очередную неудачу и остались на предпоследнем месте в таблице.