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«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

23 декабря 2020 20:32
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Новости Беларуси. В Единой лиге ВТБ продолжается регулярный чемпионат. 23 декабря «Цмоки-Минск» в Краснодаре играли против местного клуба «Локомотив-Кубань», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ-1

В банковском турнире «драконы» выступают неудачно: из восьми предыдущих матчей наша команда выиграла только один, самый первый в сезоне, затем было семь поражений кряду. История противостояний «Цмоков» и «Локомотива» также была не на стороне белорусов: за 10 лет минчане обыграли кубанцев лишь однажды.

К сожалению, в очередной дуэли с «драконами» «железнодорожники» подтвердили свой высокий статус. «Цмоки» потерпели очередную неудачу и остались на предпоследнем месте в таблице.

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ-4

Результат встречи перед вами. Этот матч стал для чемпионов Беларуси последним в уходящем году. Следующие игры с участием «драконов» запланированы уже на январь.

# Баскетбол # Фотофакт

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