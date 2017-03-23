Прямой эфир

ХV международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач соберет спортсменок из 10 стран мира

23 марта 2017 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшие грации из 10 стран мира собираются в Минске. Белорусская столица в 15-й раз принимает международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

За награды будут бороться более 140 спортсменок. Самым юным участницам – по 9 лет. Для гимнасток турнир станет серьезным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в конце мая в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Малькович, гимнастка:
Будет очень много стран. Я буду стараться и получу первое место.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Немножко изменились правила судейства соревнований. Будет оцениваться четырьмя категориями судей. Все зависит от того, как сделала гимнастка, допустила они ошибку или нет.

Начнется чемпионат в эту субботу в столичном Дворце спорта. Впервые в соревнованиях примут участие гимнастки из Чехии. Отметим, в спортивных кругах турнир на призы Марины Лобач считается хорошей стартовой площадкой и своего рода «фабрикой звезд».

# Художественная гимнастика # Марина Лобач

Другие новости рубрики

Все новости
Призёры Первенства Европы по киокушинкай каратэ KWU среди детей, юношей и юниоров-2017 в Берлине
23 марта 2017 08:24

Призёры Первенства Европы по киокушинкай каратэ KWU среди детей, юношей и юниоров-2017 в Берлине

Главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Игорь Криушенко
22 марта 2017 18:15

Главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Игорь Криушенко

Новым тренером баскетбольного клуба «Цмоки» стал Александр Крутиков
22 марта 2017 18:09

Новым тренером баскетбольного клуба «Цмоки» стал Александр Крутиков