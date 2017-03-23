ХV международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач соберет спортсменок из 10 стран мира

Новости Беларуси. Лучшие грации из 10 стран мира собираются в Минске. Белорусская столица в 15-й раз принимает международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

За награды будут бороться более 140 спортсменок. Самым юным участницам – по 9 лет. Для гимнасток турнир станет серьезным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в конце мая в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Малькович, гимнастка:

Будет очень много стран. Я буду стараться и получу первое место.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Немножко изменились правила судейства соревнований. Будет оцениваться четырьмя категориями судей. Все зависит от того, как сделала гимнастка, допустила они ошибку или нет.

Начнется чемпионат в эту субботу в столичном Дворце спорта. Впервые в соревнованиях примут участие гимнастки из Чехии. Отметим, в спортивных кругах турнир на призы Марины Лобач считается хорошей стартовой площадкой и своего рода «фабрикой звезд».