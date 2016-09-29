Игорь Бокий, шестикратный чемпион Паралимпиады в Рио: Отдавать себя полностью спорту!

Как Вам удаётся так быстро плавать?

Игорь Бокий, шестикратный чемпион Паралимпийских игр в РИО 2016, пловец:

В первую очередь, это заслуга тренера. Это упорство, воля. Силы нужно очень много иметь в себе, чтобы заставить себя идти на тренировку: в любую погоду, в любом состоянии быть на ней. Отдавать себя полностью спорту.

Когда Вы поняли, что по состоянию здоровья не сможете попасть на обычную Олимпиаду?

Игорь Бокий, шестикратный чемпион Паралимпийских игр в РИО 2016, пловец:

Я попасть могу на обычную Олимпиаду. Дело у нас обстояло в другом: врачи в 14 лет перестали давать допуск для занятия спортом. Это было ещё у нас в Бобруйске, в Минске… Не хотели ставить. И начали искать какие-то альтернативы, чтобы я хоть мог продолжать заниматься спортом. И вышел на тренера, который занимается паралимпийцами. Но это даёт мне право выступать и среди обычных спортсменов, ограничений здесь нет. Рекомендации – наоборот, это приветствуется. Поэтому принимать участие я имею полное право.

У меня близорукость высокой степени и ещё много заболеваний глаз, которые пока лечению не поддаются и я не знаю, будут ли поддаваться.

Вы учитесь не в спортивном ВУЗе, в БГУ. Всё же решили выбрать не «водную», а «земную» профессию...

Игорь Бокий, шестикратный чемпион Паралимпийских игр в РИО 2016, пловец:

Я учусь в БГУ на юридическом факультете, на правоведении. Мне это нравится, и я считаю, что в жизни это потом пригодится. Думаю, карьеру тренера, если я захочу, то могу получить её всегда.