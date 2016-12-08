Хороший соперник, с характером: к чему готовятся спортсмены перед турниром «Осьминог»

Новости Беларуси. Турнир «Осьминог», включающий в свою программу соревнования по боксу, муай-тай и К-1, состоится 9 декабря под сводами столичного Дворца спорта. Событию предшествовали пресс-конференция и взвешивание, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В профессиональном боксе история знавала беларусов. Это и Сергей Ляхович, и Юрий Романов, и Сергей Гулякевич.

Ныне достаточно известная личность – это Сергей Рабченко.

В мировом рейтинге он занимает 12 позицию, в Европе замыкает секстет. Но если за границей его узнают в лицо, то для беларуского зрителя он «темная лошадка»

Сергей Рабченко, четырехкратный чемпион Европы:

Этот сезон прошел не так, как хотелось. Были немного другие планы. Но в любо случае – два боя. Один проиграл, в Америке. Сейчас надо закрыть поражение, чтобы двигаться дальше. Планы всегда необъятные: в любом случае, хочу выйти на титул чемпиона мира. Думаю, что этот небольшой бой станет хорошим шагом для этого.

В соперниках у беларуса грузин Робизон Омсарашвили в весе до 70 килограмм.

Победа даст одному из них возможность подняться в рейтинге, ну и, конечно, замахнуться на пояс Чемпиона мира.

Геннадий Наркевич, председатель Белорусской федерации профессионального бокса:

Мы пытаемся понять, к чему подготовлен наш боксер. Насколько он высокопрофессионален, и какие возможные в будущем бои станут прдметом его интереса (а заодно и Федерации).

За рейтинговые очки также будут бороться боксеры Дмитрий Атрохов и тяж Артем Черникевич. Представители муай-тай и кикбоксинга подводят итоги года и определяют лучшего бойца сезона. А еще предстоящий старт для них – генеральная репетиция перед Чемпионтом мира 2017, который пройдет в мае в Минске.

В пятницу состоятся 5 поединков в К1, а Денис Ларченко и Артем Аванесов выйдут на ринг по муай-тай.

Артем Аванесо, чемпион Европы по муай-тай:

У меня будет соперник из Чечни. Хороший соперник, техничный, с характером. Коронка? Идти вперед и бить, и все.

Профессиональные бои пройдут 9 декабря во Дворце спорта, начало в 18.00.

Первым из беларусов на ринг выйдет Данила Ермоленко в категории К1.