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«Хороший шанс, чтобы показать себя». В Минске стартовал хоккейный турнир памяти Николая Ермашова

20 октября 2023 18:41
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В Минске проходит хоккейный турнир, участники которого пока только мечтают о больших успехах. На «Олимпик-Арене» стартовали детские соревнования памяти Николая Ермашова, сообщили в программе СТВ-Спорт».

«Хороший шанс, чтобы показать себя». В Минске стартовал хоккейный турнир памяти Николая Ермашова-1

За главный трофей борются четыре команды, укомплектованные игроками в возрасте до 14 лет. В первый день состоялись два матча. «Динамо-Джуниверс» обыграло «Юность» – 3:0. А сборная регионов Беларуси со счетом 3:2 была сильнее московского «Динамо».

«Хороший шанс, чтобы показать себя». В Минске стартовал хоккейный турнир памяти Николая Ермашова-4

Артем Ботвенков, главный тренер «Динамо-Джуниверс 2010»:
Во-первых, мы вспоминаем человека, в честь которого турнир организован, который немаловажную роль играл в развитии нашей школы, помогал в целом нашему спорту. А это и популяризация, я думаю, что с каждым годом этот турнир будет расти. Любым командам любого возраста всегда интереснее играть, чем тренироваться. Тем более играть со сверстниками сильнейшими. Конкуренция хорошая, высокая, поэтому, думаю, что не так часто и «Динамо-Москва», и сборная команда регионов будут.

«Хороший шанс, чтобы показать себя». В Минске стартовал хоккейный турнир памяти Николая Ермашова-7

Алексей Таболин﻿, капитан «Динамо-Джуниверс»:
Хорошая организация, нам все нравится пока что, надо только выигрывать. Это может ежегодным турниром стать, как у нас есть Кубок Федерации, это может быть такой же турнир для каждого года.

«Хороший шанс, чтобы показать себя». В Минске стартовал хоккейный турнир памяти Николая Ермашова-10

Глеб Жемойтин, капитан «Юности»:
Сейчас идет набор в сборную Беларуси. Это очень хороший шанс, чтобы показать себя. Все команды очень сильные, интересно с ними поиграть, получить свой опыт.

Завтра, 21 октября, состоятся еще два поединка. Завершится международный турнир в воскресенье.

# Хоккей # Артем Ботвенков # Фотофакт

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