Хоккейное «Динамо» завершило домашнюю серию победой над «Витязем». Следующая встреча – с «Локомотивом»

Новости Беларуси. «Динамо» в последнем матче домашней серии принимало «Витязь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на то, что статистика личных встреч была в пользу «зубров», игра выдалось тяжелой.

Счет шайбам открыли минчане: на 12-й минуте отличился Райан Спунер. Вскоре гости, казалось бы, сравняли, но судьи шайбу не засчитали. Однако сделали это во втором периоде, когда Даугавиньш в одно касание бросил в ближнюю девятку. Тут на помощь поспешил Егор Шарангович, который вывел «Динамо» вперед.

Нервным стал третий период, когда гости забросили дважды, но положение дел спас все тот же Спунер. Игра перетекла в овертайм, где Роман Горбунов забросил победную шайбу – 4:3.