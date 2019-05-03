Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург»

Он уже подписал контракт со «стальными волками» и уже принялся формировать состав. Работал новый тренер жлобинчан, в основном, на родине. Степанищев в свое время возглавлял «Винницкие Гайдамаки» и «Донбасс». В России он тренировал ХК «Кубань» и «Димитров».

Соглашение с «Металлургом» рассчитано на три года.