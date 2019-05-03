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Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург»

03 мая 2019 07:16
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Новости Беларуси. В жлобинском «Металлурге» сменился главный тренер. Команду возглавил украинский специалист Анатолий Степанищев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург» -1

Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург» -3

Он уже подписал контракт со «стальными волками» и уже принялся формировать состав. Работал новый тренер жлобинчан, в основном, на родине. Степанищев в свое время возглавлял «Винницкие Гайдамаки» и «Донбасс». В России он тренировал ХК «Кубань» и «Димитров».

Соглашение с «Металлургом» рассчитано на три года.

Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург» -6

Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург» -8

# Хоккей Беларуси # Анатолий Степанищев # Фотофакт

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