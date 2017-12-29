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«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка

29 декабря 2017 18:09
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Трус  не играет в хоккей. И тех, кто делает свои первые шаги на льду, можно уверенно назвать смельчаками. Александр Кочнев – их тренер и старший товарищ.

Его методика воспитания помогает ребятам не бояться падений.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-1

Ведь хоккей – это вид спорта, в котором тебе нужно найти силы, чтобы встать и играть дальше.

Закалить характер в условиях морозной свежести – задача сложная, но интересная.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-4


Александр Кочнев, тренер по хоккею:
Моя тренировочная философия заключается в том, что, в первую очередь, занятия спортом должны приносить удовольствие. Естественно, что с ростом уровня тренированности, с ростом количества тренировок, перед ними ставятся более сложные задания. Им оказывается меньше поддержки, больше единоборств включается в борьбу.

Но при этом, мы помогаем им сделать первые шаги.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-7

То есть, каждый может это сделать.

Александр целиком и полностью предан спорту. Сейчас он играет в любительской команде по хоккею, потому дети его любят не меньше самой игры. Их трудно провести.

Они доверяют сильному.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-10


Александр Кочнев:
Видеть в ребёнке именно то, чем он является, а не свои амбиции, свои эмоции, свои желания. Это – самое важное.

Ведь ребёнок тоже хочет многое показать.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-13

И, если мы видим в нём только своё будущее, свои амбиции, начинаются проблемы. А у ребёнка есть свои чувства, свои эмоции и желания. Ему хочется играться, в первую очередь.
Хоккей – это надёжный источник удовольствия, по своему опыту знает каждый тренер. И не без оснований. 

Александр Кочнев:
Столько эмоций, сколько они получат здесь, столько друзей, столько общения.

Я не знаю ни одного вида спорта, где они могут получить столько всего.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-16

Экипировка защищает ребёнка от травм.

Кстати, хоккей по травмоопасности значительно уступает, например, футболу. Здесь, в первую очередь, пусть и маленький, но хоккеист, получает возможность раскрытия своих сильных качеств в условиях игры.

А уж потом учится техничности и правилам.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-19


Александр Кочнев:
Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрываться, раскрыть все свои позитивные качества.

Все свои лучшие черты характера можно проявить именно здесь, на поле.

А команда, в которой он находится, поможет ему это сделать. И слабый может стать сильным, со слабой выносливостью человек может стать более выносливым. Единственное, что ленивый человек очень редко добивается больших результатов.

«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка-22

Александр с уважением относится к своим воспитанникам, и верит в то, что всё у них получится. 
Александр Кочнев:
Мне очень приятно осознавать, что я являюсь частью будущей жизни детей, что у меня есть возможность повлиять на их будущий выбор профессии, научить их спорту, физической работе. Как это – заниматься хоккеем, как это – быть спортивным парнем. Потому что многие ребята приходят сюда и не понимают, что, всё-таки, спорт – это труд. Это иногда – тяжёлый труд. Он, конечно, должен быть постепенным, уверенным, но это, всё-таки, труд. И, при желании, маленькие играют в хоккей, высокие играют в хоккей, большие и сильные, худые и техничные.

Хоккей даёт возможность всем.

Взбодритесь и вставайте на коньки, если вам не хватает в жизни азарта и удовольствия. 

# Хоккей Беларуси

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