«Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрыть все позитивные качества»: выбираем вид спорта для ребёнка

Трус не играет в хоккей. И тех, кто делает свои первые шаги на льду, можно уверенно назвать смельчаками. Александр Кочнев – их тренер и старший товарищ.

Его методика воспитания помогает ребятам не бояться падений.

Ведь хоккей – это вид спорта, в котором тебе нужно найти силы, чтобы встать и играть дальше.

Закалить характер в условиях морозной свежести – задача сложная, но интересная.



Александр Кочнев, тренер по хоккею:

Моя тренировочная философия заключается в том, что, в первую очередь, занятия спортом должны приносить удовольствие. Естественно, что с ростом уровня тренированности, с ростом количества тренировок, перед ними ставятся более сложные задания. Им оказывается меньше поддержки, больше единоборств включается в борьбу.

Но при этом, мы помогаем им сделать первые шаги.

То есть, каждый может это сделать.



Александр целиком и полностью предан спорту. Сейчас он играет в любительской команде по хоккею, потому дети его любят не меньше самой игры. Их трудно провести.

Они доверяют сильному.



Александр Кочнев:

Видеть в ребёнке именно то, чем он является, а не свои амбиции, свои эмоции, свои желания. Это – самое важное.

Ведь ребёнок тоже хочет многое показать.

И, если мы видим в нём только своё будущее, свои амбиции, начинаются проблемы. А у ребёнка есть свои чувства, свои эмоции и желания. Ему хочется играться, в первую очередь.

Хоккей – это надёжный источник удовольствия, по своему опыту знает каждый тренер. И не без оснований.

Александр Кочнев:

Столько эмоций, сколько они получат здесь, столько друзей, столько общения. Я не знаю ни одного вида спорта, где они могут получить столько всего.

Экипировка защищает ребёнка от травм.



Кстати, хоккей по травмоопасности значительно уступает, например, футболу. Здесь, в первую очередь, пусть и маленький, но хоккеист, получает возможность раскрытия своих сильных качеств в условиях игры.

А уж потом учится техничности и правилам.



Александр Кочнев:

Хоккей ставит в такие условия, в которых человек способен раскрываться, раскрыть все свои позитивные качества.

Все свои лучшие черты характера можно проявить именно здесь, на поле. А команда, в которой он находится, поможет ему это сделать. И слабый может стать сильным, со слабой выносливостью человек может стать более выносливым. Единственное, что ленивый человек очень редко добивается больших результатов.

Александр с уважением относится к своим воспитанникам, и верит в то, что всё у них получится.

Александр Кочнев:

Мне очень приятно осознавать, что я являюсь частью будущей жизни детей, что у меня есть возможность повлиять на их будущий выбор профессии, научить их спорту, физической работе. Как это – заниматься хоккеем, как это – быть спортивным парнем. Потому что многие ребята приходят сюда и не понимают, что, всё-таки, спорт – это труд. Это иногда – тяжёлый труд. Он, конечно, должен быть постепенным, уверенным, но это, всё-таки, труд. И, при желании, маленькие играют в хоккей, высокие играют в хоккей, большие и сильные, худые и техничные.