В центре внимания главы государства развитие сферы спорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря торжественно открыл ледовую арену "Металлург" в Жлобине и передал символический ключ юным спортсменам города. Как отметил глава государства, в нашей стране стало доброй традицией встречать Новый год вводом новых промышленных и социальных объектов.

Объём продаж продукции белорусского металлургического завода возрос на сумму свыше миллиарда долларов. По итогам этого года, БМЗ признан лучшим среди отраслевых предприятий стран СНГ. Получая большую прибыль, промышленный гигант занимается не только собственной реконструкцией и модернизацией. Завод вложил 23 миллиона долларов в строительство спортивно-оздоровительного центра в Жлобине. Миллиард долларов - это та цифра, от которой теперь можно отталкиваться. Объём продаж продукции белорусского металлургического превышает миллиард долларов. Именно БМЗ вложил 23 миллиона долларов в строительство спортивно-оздоровительного центра в Жлобине.

Все работы не останавливаются ни на минуту. Ведутся параллельно и в рекордные сроки. Укладку и устройство фундамента строители давно завершили. Из 10 тысяч тонн оборудования смонтировано пока 80%. В это же время перед основным зданием строится здание водоподготовки. Предстоит провести 140 километров гидротрасс, сотни километров кабелей и связать всю систему в единый организм. Это будет даже не трубопрокатный цех, а скорее трубопрокатный комплекс. Т.к. запланированные мощности в 250 тысяч тонн труб в год на мощности простого цеха не похожи.

"На данный момент на рынке СНГ нет заводов данной технологии, т.е. это уже по сути завод не второго, а третьего поколения. Подобный завод смонтирован в Китае, но мы по наукоёмкости, по поставке оборудования опережаем китайский завод", - отметил помощник генерального директора по контролю за строительством трубопрокатного цеха Сергей Ловецкий.

При управлении маркетинга БМЗ уже сейчас создаётся служба, которая займётся сбытом продукции цеха. Но даже при этом бесшовные трубы от завода уже сегодня ждут многие страны мира. США, Средняя Азия, Скандинавия, Египетские страны, Европа: На вопрос о своих импортёрах стали на белорусском металлургическом предлагают показать карту. На ней немного останется мест, куда белорусская сталь не попадает.

В этом году её выпуск на БМЗ достиг 2.100.000 тонн. Для сравнения, цифра за прошлый год на порядок меньше - 1.780.000 тонн. При таких огромных цифрах сегодня изначальная проектная мощность завода ещё с момента строительства в 1984 году составила всего 700 тысяч тонн. Т.е. за 22 года существования белорусский металлургический свою проектную мощность перекрыл трижды.

В текущем году БМЗ в строительство, модернизацию и реконструкцию производства по инвестиционным проектам вложил 185 миллионов долларов. Из них 7 миллионов ушло на улучшение экологии, и 23 миллиона на строительство спортивно-оздоровительного центра в Жлобине. Думать не только про трубы, но и о людях - такой была задача ещё в конце 2004 года. Тогда ещё только о проекте трубопрокатного цеха уже говорили применительно к развитию социальной сферы города.