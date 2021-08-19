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Хоккей. Сборная Беларуси обыграла казахстанский «Барыс»

19 августа 2021 20:37
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Новости Беларуси. В рамках подготовки к олимпийской квалификации сборная Беларуси по хоккею 19 августа принимала казахстанский «Барыс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Товарищеский матч прошел на минской арене «Олимпик Парка».

Хоккей. Сборная Беларуси обыграла казахстанский «Барыс»-1

Подопечные Крэйга Вудкрофта со старта завладели инициативой и уже в первом периоде распечатали ворота гостей, на 10-й минуте отличился Егор Шарангович, игрок американского клуба «Нью-Джерси». Во второй двадцатиминутке увеличил разрыв Артем Демков, нападающий «зубров». На перерыв команды уходили со счетом 2:0 в пользу белорусов. Но под занавес игры «Барыс» раскачался и смог отыграть одну шайбу, но только одну. Итог встречи в основное время – 2:1, победа нашей команды. 20 августа команды вновь встретятся и проведут вторую, заключительную игру.

Хоккей. Сборная Беларуси обыграла казахстанский «Барыс»-4

Олимпийская квалификация в группе D, где помимо белорусов значатся Австрия, Польша и Словакия, стартует 26 августа в Словакии.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Егор Шарангович # Артем Демков # Фотофакт

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