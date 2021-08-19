Хоккей. Сборная Беларуси обыграла казахстанский «Барыс»

Подопечные Крэйга Вудкрофта со старта завладели инициативой и уже в первом периоде распечатали ворота гостей, на 10-й минуте отличился Егор Шарангович, игрок американского клуба «Нью-Джерси». Во второй двадцатиминутке увеличил разрыв Артем Демков, нападающий «зубров». На перерыв команды уходили со счетом 2:0 в пользу белорусов. Но под занавес игры «Барыс» раскачался и смог отыграть одну шайбу, но только одну. Итог встречи в основное время – 2:1, победа нашей команды. 20 августа команды вновь встретятся и проведут вторую, заключительную игру.