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По соглашению сторон. Четыре хоккеиста солигорского «Шахтёра» покинули состав команды

19 августа 2021 20:32
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Новости Беларуси. Сразу четыре игрока хоккейного клуба солигорского «Шахтера» покинули стан команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По соглашению сторон расторгнуты контракты с форвардами братьями Костицыными, а также с Радославом Савицким и Германом Поддубным.

По соглашению сторон. Четыре хоккеиста солигорского «Шахтёра» покинули состав команды-1

Все присоединились к «горнякам» по ходу предсезонки. Сергей Костицын провел в Кубке Салея семь матчей и набрал пять результативных баллов (4+1). Андрей Костицын в шести поединках Кубка Салея отметился двумя результативными передачами.

По соглашению сторон. Четыре хоккеиста солигорского «Шахтёра» покинули состав команды-4

«Хоккейный клуб благодарит всех хоккеистов за работу и желает успешного продолжения карьеры», – написано на официальном сайте клуба.

# Хоккей Беларуси # Андрей Костицын # Сергей Костицын # Радослав Савицкий # Герман Поддубный # Фотофакт

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