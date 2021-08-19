По соглашению сторон. Четыре хоккеиста солигорского «Шахтёра» покинули состав команды

Новости Беларуси. Сразу четыре игрока хоккейного клуба солигорского «Шахтера» покинули стан команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По соглашению сторон расторгнуты контракты с форвардами братьями Костицыными, а также с Радославом Савицким и Германом Поддубным.

Все присоединились к «горнякам» по ходу предсезонки. Сергей Костицын провел в Кубке Салея семь матчей и набрал пять результативных баллов (4+1). Андрей Костицын в шести поединках Кубка Салея отметился двумя результативными передачами.