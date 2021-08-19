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Конный спорт. Определился чемпион в программе Большого приза

19 августа 2021 20:27
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Новости Беларуси. В Ратомке продолжается чемпионат Беларуси по выездке. 19 августа определился чемпион в программе Большого приза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конный спорт. Определился чемпион в программе Большого приза-1

Основная дисциплина в конной выездке – это Большой приз. Именно здесь победа дает право быть полноправным чемпионом страны. 19 августа в данной дисциплине не было равных лидеру сборной Анне Карасевой. Спортсменка вместе со своим партнером Зодиаком продемонстрировала блестящее выступление. Вторая позиция также у Карасевой, но на лошади Арлекин.

Замкнула тройку сильнейших Екатерина Ефремова на Балтиморе. В Малом призе не было равных паре Юлия Солонович и Эскобар. 20 августа спортсмены выступят в программе Среднего приза № 1 и в Большом призе сокращенном.

# Конный спорт # Анна Карасева # Екатерина Ефремова # Юлия Солонович # Фотофакт

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