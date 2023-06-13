Хоккей на траве. «Минск» сравнял счёт с брестским «Строителем»

Новости Беларуси. В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве интрига накаляется. В финальной серии между хоккейным клубом «Минск» и брестским «Строителем» счет стал равным – 2:2. Во вторник, 13 июня, состоялся четвертый поединок золотой серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В случае виктории брестчан они становились чемпионами. Но столичная дружина была против такого сценария. Во втором периоде Евгений Степанец в контратаке счет открыл – хозяева повели 1:0. И тут же «Минск» вновь отличился: Никита Стародуб удвоил перевес – 2:0. Ярослав Шафранский в третьем периоде довел счет в матче до разгромного – 3:0.