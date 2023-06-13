Хоккей на траве. «Минск» сравнял счёт с брестским «Строителем»
Новости Беларуси. В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве интрига накаляется. В финальной серии между хоккейным клубом «Минск» и брестским «Строителем» счет стал равным – 2:2. Во вторник, 13 июня, состоялся четвертый поединок золотой серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В случае виктории брестчан они становились чемпионами. Но столичная дружина была против такого сценария. Во втором периоде Евгений Степанец в контратаке счет открыл – хозяева повели 1:0. И тут же «Минск» вновь отличился: Никита Стародуб удвоил перевес – 2:0. Ярослав Шафранский в третьем периоде довел счет в матче до разгромного – 3:0.
Несмотря на то, что «Строитель» один мяч отквитал, «Минск» снова дважды ответил взятием ворот соперника. В итоге столичная дружина выиграла – 5:2, счет в финальной серии стал равным – 2:2. Серия длится до трех побед. Нас ожидает пятый, решающий поединок. Он пройдет 17 июня в Бресте.