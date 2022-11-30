Хоккей. Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» на выезде

Минское «Динамо» в рамках очередной выездной серии провело матч против московского «Спартака», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для коллективов это уже третья встреча в нынешнем сезоне. Счет личных встреч был 1:1. «Зубры» подошли к этому поединку, имея в активе две яркие победы над одноклубниками из Москвы. «Спартак» не знал горечь поражения в четырех встречах. В турнирной таблице Западной конференции дружины соседствуют и ведут борьбу за плей-офф, поэтому каждый из оппонентов был нацелен только на победу.

Итоговый счет – 2:1 в пользу «Спартака». Дальше подопечные Вудкрофта сыграют против «Сочи» 2 декабря.