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«Хоккей любим за то, что в него играют настоящие мужчины». Финал «Золотой шайбы» стартовал в Орше

19 марта 2018 17:41
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Новости Беларуси. Будущие звезды спорта вступили в борьбу за «Золотую шайбу». В Орше стартовал финал республиканских соревнований среди детей и подростков в младшей возрастной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам, организаторам и гостям направил Президент Александр Лукашенко. В турнире участвует 8 команд, которые предварительно одержали победы в районных и областных соревнованиях. 

19 марта прошли первые матчи турнира. Право открыть соревнования выпало ребятам из солигорского «Шахтера» и столичного «Беркута».

«Хоккей любим за то, что в него играют настоящие мужчины». Финал «Золотой шайбы» стартовал в Орше-1

Павел Островский, хоккеист команды «Беркут» (Минск):
Хоккей любим за то, что в хоккей играют настоящие мужчины. Благодаря хоккею люди могут воспитываться и научиться многому в жизни.

«Хоккей любим за то, что в него играют настоящие мужчины». Финал «Золотой шайбы» стартовал в Орше-4

Евгений Краснов, хоккеист команды «Двина» (Витебск):
У нас команда классная – сильная, веселая, озорная. И все настроены на победу.

«Хоккей любим за то, что в него играют настоящие мужчины». Финал «Золотой шайбы» стартовал в Орше-7

Уже традиционно соревнования «Золотая шайба» собирают лучших спортсменов-любителей дворовых и школьных команд. Победителей ждет награда – хрустальная шайба. Кроме того, для ребят это реальный шанс заявить о себе и попасть в специализированные спортивные школы по хоккею.

# Золотая шайба # Фотофакт # Павел Островский # Евгений Краснов

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