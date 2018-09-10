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Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»

10 сентября 2018 09:26
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Новости Беларуси. Минская «Юность» потерпела третье поражение в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»-1

Команда Михаила Захарова уступила мюнхенскому «Ред Булу». Немецкая команда открыла счет уже на 7-ой минуте после броска Тревора Паркса. «Минчане» долгое время пытались восстановить паритет, но отменно действовал голкипер «быков» Дэнни аус Дэн Брикен.

Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»-4

В середине третьего периода мюнхенцы удвоили свой перевес благодаря Максимилиану Костеру. А точку в матче поставил Патрик Хагер. 3:0 – уверенная победа «Ред Була». После четырех игр «Юность» занимает третье место в группе «В». В активе «красно-синих» всего три бала.

Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»-7

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Если взять по игре, каких-то там больших недочетов или провалов не было. Нас подвела только реализация соперника, в завершающей стадии он оказался более умелым. В целом, тренер просил сконцентрироваться на мелочах, больше остроты создавать, больше лезть на ворота. Что мы в начале 3 периода и продемонстрировали. И практически 7 минут играли в зоне соперника, буквально 2 раза приехали в нашу зону, одна контратака  - и счет уже 0:2

Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»-10

Теперь Лига Чемпионов берет не большую паузу. Матчи группового этапа пройдут в октябре. Минчан ожидает еще две встречи против финского «ТПС». Сейчас же «Юность» будет концентрироваться на матчах внутреннего чемпионата.

# Хоккей Беларуси # Андрей Антонов # Фотофакт

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