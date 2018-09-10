Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»

Новости Беларуси. Минская «Юность» потерпела третье поражение в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минская «Юность» потерпела третье поражение в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Михаила Захарова уступила мюнхенскому «Ред Булу». Немецкая команда открыла счет уже на 7-ой минуте после броска Тревора Паркса. «Минчане» долгое время пытались восстановить паритет, но отменно действовал голкипер «быков» Дэнни аус Дэн Брикен.
В середине третьего периода мюнхенцы удвоили свой перевес благодаря Максимилиану Костеру. А точку в матче поставил Патрик Хагер. 3:0 – уверенная победа «Ред Була». После четырех игр «Юность» занимает третье место в группе «В». В активе «красно-синих» всего три бала.
Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Если взять по игре, каких-то там больших недочетов или провалов не было. Нас подвела только реализация соперника, в завершающей стадии он оказался более умелым. В целом, тренер просил сконцентрироваться на мелочах, больше остроты создавать, больше лезть на ворота. Что мы в начале 3 периода и продемонстрировали. И практически 7 минут играли в зоне соперника, буквально 2 раза приехали в нашу зону, одна контратака - и счет уже 0:2
Теперь Лига Чемпионов берет не большую паузу. Матчи группового этапа пройдут в октябре. Минчан ожидает еще две встречи против финского «ТПС». Сейчас же «Юность» будет концентрироваться на матчах внутреннего чемпионата.