Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно

Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». После двух подряд поражений победу одерживает «Неман».

Команда Сергея Пушкова на родном льду переиграла своего самого принципиального соперника – минскую «Юность» – 4:2. Шайбами в составе гродненцев отличились Елисеенко, Ремезов, Кислый и Хиетанен. «Красно-черные» набирают 60 балов и закрепляются на первом месте в таблице.

Из остальных результатов отметим: «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно – 2:1, «Шахтер» в гостях переиграл «Металлург» – 3:0. «Могилев» в серии послематчевых бросков вырвал победу у «Лиды» – 3:2.