Прямой эфир

Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно

26 ноября 2019 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». После двух подряд поражений победу одерживает «Неман».

Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно-1

Команда Сергея Пушкова на родном льду переиграла своего самого принципиального соперника – минскую «Юность» – 4:2. Шайбами в составе гродненцев отличились Елисеенко, Ремезов, Кислый и Хиетанен. «Красно-черные» набирают 60 балов и закрепляются на первом месте в таблице.

Из остальных результатов отметим: «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно – 2:1, «Шахтер» в гостях переиграл «Металлург» – 3:0. «Могилев» в серии послематчевых бросков вырвал победу у «Лиды» – 3:2.

Хоккей. Экстралига «А». «Неман» обыграл «Юность», «Гомель» оказался сильнее «Динамо» из Молодечно-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские спортсмены выиграли 7 медалей на этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше
26 ноября 2019 12:15

Белорусские спортсмены выиграли 7 медалей на этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше

Президент Беларуси наградил Владимира Шантаровича орденом НОК
26 ноября 2019 10:59

Президент Беларуси наградил Владимира Шантаровича орденом НОК

Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»
26 ноября 2019 09:41

Хоккеисты «Динамо-Брест» о своём чемпионстве: «Мы весь сезон шли к этому моменту»