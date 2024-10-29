Владислав Колячонок отдал два голевых паса в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» дома в овертайме уступила «Сан-Хосе» – 4:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник хозяев Владислав Колячонок отметился двумя ассистентскими баллами на 30-й и 39-й минутах. Игрок обороны провел на льду 15 минут 40 секунд, набрал 2 очка и заработал показатель полезности +1. В нынешнем сезоне Колячонок сыграл 10 матчей и набрал 4 балла, он является вторым бомбардиром среди защитников своей команды.

«Калгари», за который выступает Егор Шарангович, проиграл третий поединок подряд. Минувшей ночью команда уступила на выезде «Вегасу» с сухим счетом 0:5. Белорусский форвард отыграл чуть более 15 минут и не отметился результативными действиями.